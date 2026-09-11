Το ζευγάρι διατηρούσε την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία πέθανε ο τραγουδιστής.

Στον ανακριτή ο φάκελος του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή σε κίνδυνο.

Οι δύο γιατροί προσήχθησαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα ο οποίος αφού μελέτησε τα στα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε την ποινική δίωξη σε βάρος τους και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή.

Δίωξη για κακούργημα

Ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και η γυναικολόγος, σύζυγός του Ιωάννα Γάκα η οποία παρουσιάζει στο βιογραφική της, ως αντικείμενο την ολιστική προσέγγιση της υγείας, διώκονται πλέον για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Η κατηγορία αφορά την ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης η οποία φέρεται να συνδέεται με το θάνατό του, μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται πια να λογοδοτήσουν ενώπιον του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη και να απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα, για το πως έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα χέρια τους και τι έκαναν οι ίδιοι για να προστατεύσουν τη ζωή του.

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Αντιφάσεις

Οι αντιφάσεις πάντως στις οποίες φέρονται να έχουν υποπέσει οι δύο γιατροί σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα τις αρχές οι οποίες διερευνούν τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης.

Για το λόγο αυτό, στο «μικροσκόπιο» έχουν τεθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενώ κρίσιμα είναι τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής , στην οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να γίνεται λόγος για απροσδιόριστη αιτία θανάτου αλλά και οι τοξικολογικές – ιστολογικές εξετάσεις, που θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Όπως φαίνεται να προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πήγε στο ιατρείο γύρω στις στις 16:00, όπως φέρεται να έχει καταθέσει η γιατρός, αλλά περίπου στις 13:30.

Τι λέει η γιατρός

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός πάντως φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει η διαδικασία, ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ , σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε.

Ο εξειδικευμένος έλεγχος που θα ακολουθήσει αναμένεται να προσδιορίσει το χρόνο αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι είχε άδεια για να λειτουργήσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αλλοιώσεις στο χώρο και παρεμβάσεις στο μηχάνημα. Εκτιμάται πως τα φίλτρα του μηχανήματος εφόσον διαπιστωθεί πως φέρουν γενετικό υλικό του καλλιτέχνη, θα δείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας πως η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει.

Από τα πρώτα στοιχεία φέρεται να έχει προκύψει πως το συγκεκριμένο μηχάνημα την μοιραία ημέρα είχε λειτουργήσει περίπου 40 λεπτά χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ποιος είχε κάνει την ιατρική πράξη.