O οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση θα καταθέσει την Δευτέρα εισφέροντας σημαντικά στην έρευνα για τα όσα συνέβησαν εκείνη την μέρα.

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο οδηγός αποτελεί το τρίτο πρόσωπο που αναζητούσαν οι Αρχές και η κατάθεσή του αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς μπορεί να δώσει στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές πριν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcha2ttf855?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οδηγός θα εξεταστεί από τη Δευτέρα, προκειμένου μεταξύ άλλων να επιβεβαιώσει την ώρα κατά την οποία μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. «Έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης. Η μαρτυρία του αναμένεται να ενταχθεί στο συνολικό παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό της μεταφοράς του στο ιατρείο και όσα συνέβησαν πριν από την άφιξη των διασωστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcfem35cgqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «κενό» στην ώρα άφιξης

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα είναι η ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με την ώρα του ραντεβού και την πραγματική ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Οι σχετικές αντιφάσεις έχουν ενταχθεί στο συνολικό υλικό της δικογραφίας και ο οδηγός ταξί θα συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οδηγός αναμένεται να εξεταστεί από τη Δευτέρα και η κατάθεσή του εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην επιβεβαίωση της ώρας άφιξης του τραγουδιστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcg40obossp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι δύο γιατροί

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, μετά την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε βάρος τους. Μέχρι την απολογία τους παραμένουν αντιμέτωποι με τη σοβαρή κατηγορία, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε στο ιατρείο. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μέσω του δικηγόρου της Χαράλαμπου Λυκούδη. Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ άλλων τα ευρήματα από το ιατρείο, την πλασμαφαίρεση, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και το υλικό από τις κάμερες, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlch4wpcly69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι έδειξε η νεκροτομή

Το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να δοθεί οριστική απάντηση για την αιτία του θανάτου. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση χαρακτηρίζει απροσδιόριστη την αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις. Το βάρος πέφτει πλέον στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια της ανακοπής και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Παράλληλα με την ιατροδικαστική έρευνα, οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ εξετάζονται ο εξοπλισμός, τα ιατρικά αρχεία, οι καταθέσεις και κάθε στοιχείο που μπορεί να αποσαφηνίσει τι συνέβη. Στο επίκεντρο βρίσκεται όχι μόνο η πλασμαφαίρεση, αλλά ολόκληρη η ιατρική διαχείριση του περιστατικού, από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Προς το παρόν, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcgpm8lh72h?integrationId=40599y14juihe6ly}