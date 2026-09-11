Οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ανακοπής και της θεραπευτικής διαδικασίας στην οποία υποβαλλόταν.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής του και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία ανακοπή.

Η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ανακοπής και της θεραπευτικής διαδικασίας στην οποία υποβαλλόταν.

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Η διαφορά στις ώρες που ερευνά η Ασφάλεια

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι διαφορετικές ώρες που φέρεται να αναφέρθηκαν στις καταθέσεις για την άφιξη του τραγουδιστή στην κλινική.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, προέκυψαν νέα δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς τους.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 13:30 και όχι στις 16:00, όπως είχε αναφέρει η γιατρός. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης να είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Η χρονική αυτή διαφορά βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, με τους investigators να επιχειρούν να διαπιστώσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη από την είσοδο του τραγουδιστή στο ιατρείο μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

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Έρευνες σε ιατρείο και κατοικίες - Εξετάζεται η νομιμότητα της πλασμαφαίρεσης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Ασφάλεια έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται και στις κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και στην κατοικία του τραγουδιστή.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και το κατά πόσο η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον εξοπλισμό που υπήρχε στον χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο εύρημα αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε, με ποιον εξοπλισμό και υπό ποιες συνθήκες.