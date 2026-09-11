Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's εκτιμά ότι το φόρεμα μπορεί να πωληθεί έως και 300.000 δολάρια.

Το φόρεμα που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα σε εκδήλωση στο Λονδίνο, λίγες ώρες μετά την τηλεοπτική μετάδοση ντοκιμαντέρ στο οποίο ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδέχθηκε ότι είχε διαπράξει μοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου τους, βγαίνει σε δημοπρασία.

Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Serpentine Gallery το 1994, φορώντας ένα μαύρο μεταξωτό βραδινό φόρεμα ειδικά σχεδιασμένο από τη σχεδιάστρια Christina Stambolian, αποτέλεσε μια εμβληματική στιγμή της ποπ κουλτούρας.

Τα μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν το ένδυμα ως το «φόρεμα της εκδίκησης».

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's εκτιμά ότι το φόρεμα μπορεί να πωληθεί έως και 300.000 δολάρια, όταν βγει στο σφυρί στις 9 Δεκεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ανακοίνωσή του, ο Sotheby's ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που το φόρεμα προσφέρεται σε δημοπρασία από το 1997, όταν η αείμνηστη πριγκίπισσα πούλησε 79 φορέματά της για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Νταϊάνα άλλαξε τελευταία στιγμή την ενδυμασία της για το φιλανθρωπικό δείπνο και επέλεξε το στράπλες βραδινό φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστριας Christina Stambolian, το οποίο συνδύασε με ένα κόσμημα από τη βασιλική της συλλογή, μια μαύρη τσάντα-φάκελο και μαύρες γόβες.

Η vintage Jaguar XJ40 με την οποία έφτασε στην εκδήλωση πουλήθηκε σε δημοπρασία νωρίτερα φέτος έναντι 66.250 λιρών.

Το «φόρεμα της εκδίκησης» αναμένεται να αποφέρει αρκετά υψηλότερο ποσό.

Αν συμβεί αυτό, δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάποιο κομμάτι από τη γκαρνταρόμπα της πριγκίπισσας πωλείται έναντι σημαντικού ποσού.

Το πουλόβερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με ένα μαύρο πρόβατο ανάμεσα σε σειρές λευκών προβάτων, πουλήθηκε έναντι 920.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2023.

Με πληροφορίες από BBC