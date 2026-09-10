Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε το μεγάλο πολιτικό γεγονός της Τετάρτης.

Όμως, δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Κάποια στιγμή, ενώ ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απαντούσε σε ερωτήσεις, άρχισε να ακούγεται πολύ δυνατά μουσική και η αίθουσα του «Βελλίδειου» Συνεδριακού Κέντρου να τραντάζεται από τεράστια ηχεία.

Τι είχε συμβεί; Είχε ξεκινήσει ο έλεγχος του ήχου για τη συναυλία που θα πραγματοποιούνταν λίγο αργότερα, στον γειτονικό χώρο της ΔΕΘ. Αν και όλοι στην αίθουσα τα έχασαν για λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετώπισε με ψυχραιμία και ένα ελαφρύ χαμόγελο την κατάσταση.

Εν τέλει, μάθαμε ότι το sound check σταμάτησε μετά από παρέμβαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, που προφανώς ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Α.Γ.