Ο τραγουδιστής βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 μήνες και αποθεώθηκε από το κοινό.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή, περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εμφανιστεί στις 10 Ιουνίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας μια μεγάλη συναυλία μπροστά στο κοινό του.

Το φινάλε της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Την ώρα που ερμήνευε το «Παράξενο Με Μένα» μαζί με τους μουσικούς του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Κάποια στιγμή γονάτισε στη σκηνή, σε μια αυθόρμητη στιγμή που αποτύπωσε τη συναισθηματική ένταση της βραδιάς.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους θεατές, θέλησε να τους ευχαριστήσει για την αγάπη και τη διαρκή στήριξη που του είχαν δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του.

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