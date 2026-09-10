Χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς σε βασικές ειδικότητες και με ακάλυπτες Παράλληλες Στηρίξεις ανοίγουν τα σχολεία στη Γ΄ Αθήνας.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και για ακόμη μία φορά οι μαθητές Πρωτοβάθμιας στη Γ Αθήνας βρίσκονται αντιμέτωποι με εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικούς και υποσχέσεις ότι τα προβλήματα θα λυθούν «στην πορεία». Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι τα εκπαιδευτικά κενά δεν είναι μια προσωρινή δυσκολία. Σε πολλές σχολικές μονάδες παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να γίνει η ίδια κατάσταση κανονικότητα και φέτος»

Ιδιαίτερα εκρηκτική είναι η κατάσταση στις Παράλληλες Στηρίξεις, όπου μαθητές με διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την υποστήριξη που δικαιούνται. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και Μουσικής, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά συνολικά τη λειτουργία των σχολείων.

Οι γονείς δεν αποδέχονται τη λογική των προσωρινών λύσεων και της κάλυψης των αναγκών «όποτε και αν περισσέψει προσωπικό». Κάθε κενή θέση σημαίνει χαμένες διδακτικές ώρες. Κάθε ακάλυπτη Παράλληλη Στήριξη σημαίνει ένας μαθητής χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Κάθε καθυστέρηση έχει πραγματικές συνέπειες για τα παιδιά. Όπως καταγγέλλει γονέας μαθητή Δημοτικού από το Περιστέρι «Δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό ένα σχολείο να ανοίγει χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς του ούτε μαθητές που δικαιούνται Παράλληλη Στήριξη να περιμένουν. Είναι απαράδεκτο κάθε Σεπτέμβρη να αγωνιούμε αν το παιδί μας θα έχει δάσκαλο στο σχολείο. Ως πότε θα αποδεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις; Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να αποδεχτούμε την υποστελέχωση των σχολείων ως κανονικότητα. ούτε θα δεχθούμε τη μόρφωση των παιδιών μας με «εκπτώσεις». Απαιτούμε τα αυτονόητα χωρίς περιστροφές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και οι Παράλληλες Στηρίξεις στην ώρα τους.Τα παιδιά μας δικαιούνται σχολείο πλήρες, δημόσιο και πραγματικά δωρεάν και όχι ένα σχολείο που λειτουργεί με το ζόρι.»

Για τις οικογένειες των μαθητών, το ερώτημα είναι αυτονόητο αλλά παραμένει αναπάντητο. «Ποιος θα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά τους όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι;» Και κυρίως, «πόσο θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν ήδη καταγραφεί;» Η έναρξη της σχολικής χρονιάς με εκατοντάδες ακάλυπτες θέσεις δημιουργεί μια εικόνα που κάθε άλλο παρά παραπέμπει σε ομαλή λειτουργία των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, να διαχειριστούν τάξεις και μαθητές με διαφορετικές ανάγκες και ταυτόχρονα να καλύψουν τα κενά που αφήνει η έλλειψη προσωπικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απογοητευτική η εικόνα με τα κενά στην Γ Αθήνας

Η κατάσταση με τα κενά στην Γ Αθήνας είναι ιδιαιτέρως πιεστική με 802 κενά σε πλήθος ειδικοτήτων. Τα 481 κενά στην Παράλληλη Στήριξη αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος και αναδεικνύουν τις σοβαρές ανάγκες που υπάρχουν. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ξεκινήσουν τη χρονιά χωρίς να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες των σχολικών μονάδων, ενώ οι οικογένειες μαθητών που δικαιούνται Παράλληλη Στήριξη βρίσκονται αντιμέτωπες με την αβεβαιότητα για το πότε και αν θα καλυφθούν τα κενά. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Παράλληλη Στήριξη αφορά μαθητές για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, ούτε ως μια ανάγκη που θα καλυφθεί «όταν περισσέψουν» εκπαιδευτικοί. Αφορά παιδιά που χρειάζονται συγκεκριμένη υποστήριξη μέσα στην τάξη και στο σχολικό περιβάλλον. Κάθε ημέρα καθυστέρησης σημαίνει λιγότερη υποστήριξη, περισσότερη πίεση για τους εκπαιδευτικούς και μεγαλύτερη αγωνία για τις οικογένειες.

«Στα όρια τους τα Ειδικά Νηπιαγωγεία»

Ο αιρετός της Γ΄ Αθήνας και γενικός γραμματέας Συλλόγου Π.Ε Περιστερίου, Αντώνης Γάγας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας στο Dnews ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική στα Ειδικά Νηπιαγωγεία. Όπως εξηγεί «Δυστυχώςστη Γ Αθήνας βιώνουμε την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής. Τα Ειδικά νηπιαγωγεία πλέον έχουν φτάσει στα όριά τους. Ουσιαστικά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στοιβάζονται σε αίθουσες που πολλές φορές είναι ακατάλληλες. Όποιο παιδί με ειδικές ανάγκες διαγνωστεί από εδώ και πέρα από το ΚΕΔΑΣΥ για ειδικό σχολείο θα εξορίζεται σε αλλη περιφέρεια της Αττικής. Ίδια είναι η κατάσταση και στο Ειδικό Ιλίου.»

Μάλιστα μαζί με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου πραγματοποίησαν περιοδεία στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Ιλίου, καθώς και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. όπου ενημερώθηκαν για τα προβλήματα και την υποστελέχωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελλείψεις σε ειδικότητες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και στην πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος.