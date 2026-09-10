O Όμιλος Fourlis θα εισφέρει στην DrP Group το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί τη Holland & Barrett στην ελληνική αγορά.

Στην υπογραφή της οριστικής συμφωνίας με τους μετόχους της DrP Group προχώρησε ο Όμιλος Fourlis, ανοίγοντας τον δρόμο για τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fourlis, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 υπεγράφη η οριστική Σύμβαση Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group ΙΚΕ, σε συνέχεια της συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη του διεθνούς brand στον κλάδο Health & Wellness στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει στην DrP Group το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί τη Holland & Barrett στην ελληνική αγορά. Ως αντάλλαγμα, θα αποκτήσει συμμετοχή 15% στην DrP Group, ενώ το υπόλοιπο 85% θα παραμείνει στην κατοχή των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

Παράλληλα, η Fourlis θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group. Η μειοψηφική συμμετοχή της θα συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να τελεί υπό την πλήρωση των προβλεπόμενων συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

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Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Fourlis για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του στον τομέα Health & Wellness μέσω συνεργασιών που μπορούν να προσφέρουν ευρύτερα δίκτυα και κανάλια διανομής. Με τη διατήρηση ποσοστού 15% στην DrP Group, ο όμιλος παραμένει στρατηγικά τοποθετημένος στην κατηγορία, ενώ η νέα εταιρική δομή αναμένεται να υποστηρίξει την περαιτέρω διείσδυση της Holland & Barrett στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του brand μέσω του καναλιού των φαρμακείων, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνεργασίας και μπορεί να διευρύνει σημαντικά την παρουσία των προϊόντων Holland & Barrett στην Ελλάδα.