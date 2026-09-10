Η παραγωγή στη νέα γραμμή έχει ήδη περάσει σε πλήρη λειτουργία, μετά τη συναρμολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων 82 μονάδων μπαταριών CUBE.

Σε νέο ευρωπαϊκό κόμβο παραγωγής προηγμένων συστημάτων μπαταριών για τη ναυτιλία επιχειρεί να αναδείξει την Ξάνθη η Sunlight Group, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία εξειδικευμένη και αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης για τη θυγατρική της Lehmann Marine.

Η νέα δραστηριότητα διευρύνει την παρουσία της Sunlight Group, μέλους του Ομίλου Olympia, στην αγορά της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας για ναυτιλιακές εφαρμογές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος στρέφεται σταδιακά σε τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών.

Η παραγωγή στη νέα γραμμή έχει ήδη περάσει σε πλήρη λειτουργία, μετά τη συναρμολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων 82 μονάδων μπαταριών CUBE. Η ετήσια δυναμικότητα μπορεί να φθάσει έως τις 300 MWh, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γραμμών παραγωγής στο μέλλον, ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης.

«Κόμβος» η Ξάνθη

Το παραγωγικό μοντέλο στηρίζεται στον συνδυασμό της βιομηχανικής υποδομής και της τεχνογνωσίας της Sunlight Group στην παραγωγή μπαταριών μεγάλης κλίμακας με την εξειδίκευση της Lehmann Marine στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για τη ναυτιλία.

Η αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση και η προετοιμασία των συστημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, ενώ η τελική δοκιμή παρουσία του πελάτη, το λεγόμενο Factory Acceptance Test, γίνεται στις εγκαταστάσεις της Lehmann Marine στο Αμβούργο. Μέσω αυτής της κατανομής δραστηριοτήτων, ο όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής, η οποία θα καλύπτει τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη προηγμένων συστημάτων μπαταριών για πλοία.

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«Στη Sunlight Group επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε τεχνολογίες, παραγωγικές δυνατότητες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που μας επιτρέπουν να αναπτυσσόμαστε σε νέες αγορές και εφαρμογές με ισχυρές προοπτικές», ανέφερε ο CEO της Sunlight Group, Λάμπρος Μπίσαλας.

Όπως σημείωσε, η ένταξη της Lehmann Marine στο οικοσύστημα του ομίλου επιτρέπει τον συνδυασμό της εξειδίκευσής της στα προηγμένα συστήματα μπαταριών για τη ναυτιλία με τη βιομηχανική κλίμακα και την παραγωγική τεχνογνωσία της Sunlight. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση αξιοποιεί τη βιομηχανική βάση της εταιρείας στην Ελλάδα και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας σε ακριτικές περιοχές.

Η νέα παραγωγική δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η διεθνής ναυτιλία αναζητεί λύσεις ηλεκτροκίνησης και περιορισμού των εκπομπών. Μέσω της μονάδας στην Ξάνθη, η Lehmann Marine αποκτά τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή πιστοποιημένων συστημάτων μπαταριών τεχνολογίας LFP, προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τη ναυτιλιακή αγορά.

Παράλληλα, η παραγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων στην Ελλάδα ενισχύει το εξαγωγικό αποτύπωμα της εγχώριας βιομηχανίας σε έναν αναπτυσσόμενο διεθνή κλάδο. Η διατήρηση της παραγωγής εντός Ευρώπης μπορεί επίσης να περιορίσει την έκθεση σε διαταραχές των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και να μειώσει τους χρόνους παράδοσης και υλοποίησης των έργων.