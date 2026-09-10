Πιο σαφές γίνεται το πλαίσιο για την ποιότητα και την αυθεντικότητα του μελιού, καθώς η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές προβλέψεις.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διορθώνει συγκεκριμένες διατυπώσεις και παραπομπές, ώστε το ελληνικό πλαίσιο να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό. Βάρος δίνεται στη γύρη, η οποία αποτελεί φυσικό συστατικό του μελιού και μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη φυτική αλλά και τη γεωγραφική προέλευσή του. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό «αποτύπωμα» του προϊόντος και να συμβάλει στους ελέγχους αυθεντικότητας.

Οι νέοι κανόνες περιορίζουν πρακτικές επεξεργασίας που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αφαίρεση της γύρης. Το ΦΕΚ αναφέρεται ειδικότερα στην αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων ουσιών, όταν η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνεται σημαντικό μέρος της γύρης. Παράλληλα, προβλέψεις υπάρχουν και για τη θέρμανση του μελιού. Η βασική αρχή είναι ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να υφίσταται επεξεργασία σε τέτοιο βαθμό ώστε να αλλοιώνονται ουσιωδώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

Στην πράξη, πάντως, το συγκεκριμένο ΦΕΚ δεν απαιτεί κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν ή χρησιμοποιούν το μέλι. Οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως παραγωγούς, μεταποιητές και επιχειρήσεις, ώστε το προϊόν που φτάνει στο ράφι να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.