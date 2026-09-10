Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους εθισμού στα τυχερά παιχνίδια για μαθητές και νέους, μέσω των δασκάλων και των καθηγητών τους, με στόχο την πρόληψη των κινδύνων αυτών.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση της ΕΕΕΠ στην οποία παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της κ. Αντώνη Βαρθολομαίο, η πρωτοβουλία «Μην Τσιμπάς». Πρόκειται όπως ανέφερε ο Πρόεδρος για μία ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους εθισμού στα τυχερά παιχνίδια για μαθητές και νέους, μέσω των δασκάλων και των καθηγητών τους, με στόχο την πρόληψη των κινδύνων αυτών.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ «Η δράση Μην Τσιμπάς είναι μία πρωτοβουλία της ΕΕΕΠ η οποία έχει ξεκινήσει για περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Την έχουμε αγκαλιάσει και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά γι΄ αυτήν, τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος. Αφορά την ευάλωτη ομάδα των μαθητών και των νέων μας, που πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους του εθισμού από τα τυχερά παιχνίδια. Με αυτό το πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μία πολύ καλή εισαγωγή για την ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας συμπεριφοράς απέναντι στα τυχερά παιχνίδια σε όλα τα σχολεία μέσω των δασκάλων και των καθηγητών σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στη σχολική χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα τυχερά παίγνια».

Την πρωτοβουλία χαιρέτησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Είναι τιμητικό το να βρισκόμαστε σε μία εκδήλωση η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει μία καινούρια δράση σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σύνθετο και πάρα πολύ ευαίσθητο, ειδικά για τα παιδιά και τους νέους. Τα παιδιά τα οποία δυστυχώς έχουν εντρυφήσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο βαθιά σε μία διαδικασία την οποία εμείς καλούμε ως εθισμό, διαδικτυακό εθισμό, ψηφιακό εθισμό και η οποία έχει πάρα πολλές μορφές. Εμείς, τόνισε ο κ. Θεοχάρης, σαν Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων προσπαθούμε να έχουμε εταίρους, όπως η Επιτροπή, για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλοι μαζί με συνέργειες το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η καταπολέμηση του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια».

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Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ κ. Βαρθολομαίος αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ για τη συνεργασία, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο που επιτελεί. Την Πρωτοβουλία παρουσίασε αναλυτικά ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Αγοράς και Καταπολέμησης Παράνομων Παιγνίων της ΕΕΕΠ κ. Άγγελος Νάνος ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:

«Μέσα από μελέτες έχουμε διαπιστώσει ότι πάρα πολλά παιδιά 16 ετών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ένα στα τέσσερα και ένα στα τρία αντίστοιχα στην Ελλάδα έχουν παίξει κάποιου είδους τυχερό παιχνίδι. Αυτά τα μεγέθη δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Η πρωτοβουλία με βασικό μήνυμα, «Μοιάζει με παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι, Μην Τσιμπάς», έρχεται σαν μια εργαλειοθήκη για τους γονείς, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό να τους εξοπλίσει, προκειμένου να ενισχύσουν το κριτικό πνεύμα των παιδιών, να αναλύσουν όρους και έννοιες όπως το ρίσκο, η ανταμοιβή, η επιβράβευση, και να τα θωρακίσουν απέναντι σε κινδύνους που μπορεί να μην γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Η επιτυχία βέβαια αυτού του προγράμματος θα είναι ακόμα μεγαλύτερη με την ενεργή συνδρομή και υποστήριξη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και των Τοπικών Φορέων.

Το Πρόγραμμα Μην Τσιμπάς, αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ένα πυλώνα που απευθύνεται στους μαθητές,

Ένα πυλώνα που απευθύνεται στους γονείς με υλικό παραδείγματα και μελέτες, βίντεο και εκπαιδευτικά παιχνίδια και τέλος,

Ένα πυλώνα που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε και το πρώτο πιλοτικό infobox με διαδραστικά παιχνίδια για γονείς, νέους και παιδιά, που έχει δημιουργήσει η ΕΕΕΠ και το οποίο αγκαλιάστηκε από το κοινό με μεγάλη συμμετοχή.



