«Δεν παζαρεύουμε την υγεία των παιδιών μας» – Αίτημα για πλήρη νοσηλευτική κάλυψη μαθήτριας με διαβήτη που έχει ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί συνεχή επίβλεψη.

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί στους γονείς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου η απόφαση για την κάλυψη μαθήτριας της Α΄ Δημοτικού με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 από σχολική νοσηλεύτρια μόλις για 7 ώρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, η μαθήτρια πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και, σύμφωνα με γνωμάτευση ειδικού θεράποντος ιατρού-διαβητολόγου, χρήζει σχολικής νοσηλευτικής υποστήριξης για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς της στο σχολικό περιβάλλον.

Μάλιστα, στη σχετική ιατρική γνωμάτευση αναφέρεται ρητά ως «βαθμός αυτονομίας παιδιού: ανάγκη συνεχούς επίβλεψης». Παρά τα παραπάνω, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, η σχολική νοσηλεύτρια που τοποθετήθηκε στο σχολείο θα παρέχει τις υπηρεσίες της μόλις για 7 ώρες εβδομαδιαίως, καθώς το υπόλοιπο ωράριό της θα διατίθεται σε δύο ακόμη όμορα/συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία.

Όπως τονίζουν «με απόφαση της Δ/νσης Εκπαίδευσης, τοποθετήθηκε Σχολική Νοσηλεύτρια στο Σχολείο μας μόλις για 7 ώρες εβδομαδιαίως (!!!) αφήνοντας ακάλυπτη την παραμονή του παιδιού στο Σχολείο για τις υπόλοιπες 18 ώρες… Το ωράριο της Σχολικής Νοσηλεύτριας θα μοιράζεται σε άλλα δύο όμορα/συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Με άλλα λόγια, αγνοήθηκε η ιατρική ανάγκη συνεχούς επίβλεψης (με ποιο σκεπτικό άραγε;)». Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων, είναι να παραμένει η μαθήτρια χωρίς νοσηλευτική κάλυψη για σημαντικό μέρος της σχολικής ημέρας, παρά την ιατρικά τεκμηριωμένη ανάγκη για συνεχή επίβλεψη.

«Ποιος θα έχει την ευθύνη όταν η νοσηλεύτρια θα απουσιάζει;»

Οι γονείς θέτουν σοβαρά ερωτήματα για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που η μαθήτρια παρουσιάσει σοβαρή υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία κατά τις ώρες που η σχολική νοσηλεύτρια δεν θα βρίσκεται στο σχολείο. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για καταστάσεις που μπορεί να εξελιχθούν άμεσα και να απαιτήσουν συγκεκριμένες ενέργειεςgo από κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο.

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Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής της μαθήτριας στη σχολική ζωή. Οι γονείς διερωτώνται πώς θα διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή της σε περιπάτους, επισκέψεις, εκδρομές και λοιπές σχολικές δραστηριότητες, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη νοσηλευτική κάλυψη.

Ζητούν άμεσα επιπλέον σχολικό νοσηλευτή

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου ζητά την άμεση πρόσληψη και τοποθέτηση επιπλέον σχολικού νοσηλευτή/τριας, ώστε να καλυφθεί επαρκώς η ανάγκη συνεχούς επίβλεψης της μαθήτριας, όπως αυτή έχει τεκμηριωθεί από τον θεράποντα ιατρό. Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται μια κατάσταση στην οποία η ασφάλεια ενός παιδιού εξαρτάται από την περιορισμένη διαθεσιμότητα μιας νοσηλεύτριας που καλείται να καλύψει ταυτόχρονα διαφορετικές σχολικές μονάδες.

«Ως γονείς δεν παζαρεύουμε την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας», τονίζει ο Σύλλογος, ζητώντας από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.