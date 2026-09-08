Οι γονείς δικαιούνται άδεια για την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία – Τι προβλέπει ο νόμος.

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία την προσεχή Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τους εργαζόμενους γονείς για ακόμη μια σχολική χρονιά να έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους ανήμερα του σχολικού αγιασμού στο πλαίσιο της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. Η συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται από το άρθρο 38 του ν. 4808/2021 και αφορά εργαζόμενους γονείς, τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη την ημέρα, χωρίς περικοπή των αποδοχών.

Έως τέσσερις ημέρες τον χρόνο

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί που φοιτά στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με το σχετικό δικαίωμα να καλύπτει παιδιά έως 18 ετών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το νηπιαγωγείο. Η άδεια δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος. Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται, μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή να τη μοιράσουν μεταξύ τους, με το συνολικό χρονικό όριο να μην ξεπερνά τις τέσσερις ημέρες.

Τι ισχύει ειδικά για τον Αγιασμό

Ιδιαίτερη σημασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει η διευκρίνιση του Υπουργείου Εργασίας ότι η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και την ημέρα του Αγιασμού. Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για ημέρες σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Όπως επισημαίνεται, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και την οργάνωση του σχολείου, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, την επίδοση και τη φοίτηση του παιδιού, αλλά και για ζητήματα συμπεριφοράς και ένταξης στη σχολική κοινότητα.

Και για εργαζόμενους σε νυχτερινή εργασία

Η άδεια δεν περιορίζεται στους εργαζόμενους με πρωινό ωράριο. Το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι χορηγείται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει επίσης για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, όταν αυτό φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης ή σε προβλεπόμενες δομές και εκπαιδευτήρια.

Η άδεια για να δώσουν το παρών οι γονείς στον αγιασμό στα σχολεία

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, δικαιούχοι της άδειας είναι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, πως υπό το προηγούμενο καθεστώς, η άδεια χορηγούνταν μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του τέκνου, επομένως υπό το ισχύον καθεστώς είναι ευνοϊκότερο. Στην έννοια της «στοιχειώδους εκπαίδευσης» εντάσσεται και το Νηπιαγωγείο, το οποίο πλέον εκ του νόμου αποτελεί διετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Επομένως, η άδεια αυτή χορηγείται από την ηλικία των 4 ετών. Παράλληλα, η άδεια χορηγείται και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

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Για την αξιοποίηση της άδειας από τους γονείς, απαιτείται ασφαλώς άδεια του εργοδότη προς αυτό. Χορηγείται, μάλιστα, έπειτα από κοινές από άποψη περιεχομένου υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Η άδεια, δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ένα γονέα, είτε μπορεί να επιμεριστεί και στους δύο. Πάντως, δε δύναται συνολικά να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.