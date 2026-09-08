«Ούτε τελεσίγραφα δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε υπακούει σε αυτά», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Δεν νομίζω ότι τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρουν πάνω από τα εθνικά ή την καθημερινότητά τους ένα ακόμα ‘γινάτι’», είπε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στο OPEN, σημειώνοντας πως στο τέλος της ημέρας «οι πολίτες θα κρίνουν πολιτικές, πεπραγμένα και προγράμματα και όχι το προσωπικό «γινάτι» κανενός».

«Τρία χρόνια και κάποιους μήνες που έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, έχω επιλέξει να απαντώ ως προς τις αιτιάσεις είτε του κυρίου Σαμαρά, είτε οποιουδήποτε άλλου πολιτικού.

Ως προς τις πολιτικές, δηλαδή αιτιάσεις κατά πολιτικών που εφαρμόζει η κυβέρνηση, εγώ απαντώ ως προς τις πολιτικές με επιχειρήματα. Δεν επιλέγω την προσωπική αντιπαράθεση. Για μένα το μείζον σε αυτή τη συζήτηση, γιατί το πλαίσιο το έβαλε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, είναι ειλικρινά με την εμπειρία που έχετε, - πιστεύετε ότι τους πολίτες που μας ακούν τους ενδιαφέρει μία αντιπαράθεση με όρους προσωπικούς; Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ καταρχάς δεν βλέπω κάποιο κόμμα. Έχει προεξοφληθεί. Πιθανότατα θα γίνει, μέχρι να γίνει όμως μιλάμε για ένα υποτιθέμενο, πιθανό, με βάση φήμες, εγώ δεν λέω αβάσιμες, κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι τον κόσμο, εγώ το λέω, δεν κατέχω την απόλυτη αλήθεια, ούτε διεκδικώ δάφνες ανθρώπου που ξέρει καλύτερα από αυτούς που μας ακούν ή μας βλέπουν. Εγώ θεωρώ ότι τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει η προσωπική ατζέντα κανενός. Εδώ δεν μιλάμε για μία πολιτική πλατφόρμα διαφορετική, ένα μανιφέστο προτάσεων, εδώ μιλάμε για, απ' ό,τι καταλαβαίνω, μία προσωπική αντιπαράθεση. Για να μιλάμε απλά, γιατί μου δώσατε μια πολύ ωραία ιδέα και πάσα. Δεν νομίζω ότι τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρουν πάνω από τα εθνικά ή την καθημερινότητά τους ένα ακόμα «γινάτι». Αν γίνει. Εγώ συνεχίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Γιατί επειδή είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία και δεν έφυγα ποτέ, θεωρώ ότι πρέπει στο τέλος της ημέρας να βάζουμε την παράταξη πάνω από τον εαυτό μας και πάνω από την παράταξη και τον εαυτό μας, τη χώρα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησα στην προηγούμενή μου απάντηση, θεωρώ ότι επειδή δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο όταν ξυπνάει ή μέχρι να κοιμηθεί είναι αν θα γίνει ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ή τον κόσμο που—για να το εξειδικεύσω—που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα αμφιταλαντεύεται, δεν τον ενδιαφέρει, θεωρώ, αν ο όποιος κύριος Σαμαράς, το όποιο πρόσωπο δηλαδή, πολιτικό πρόσωπο, θα αποφασίσει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Γιατί μιλάμε για ένα φημολογούμενο προσωποπαγές κόμμα. Τι τον νοιάζει τον κόσμο αυτόν; Οι πολιτικές τον νοιάζουν.

Μιλήσατε λοιπόν για τη συντηρητική, δεξιά ατζέντα, που για μένα αυτή η ταμπέλα είναι παρωχημένη, θεωρώ ότι είναι αυτονόητες πολιτικές. Μπορώ εγώ να θυμηθώ, μπορείτε εσείς να θυμηθείτε, ρητορικά είναι τα ερωτήματα, στον κόσμο απευθύνομαι, άλλη κυβέρνηση που να προστάτευσε καλύτερα τα σύνορα της χώρας και μάλιστα με υβριδικές απειλές; Η απάντηση για μένα είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να εξόπλισε τόσο σημαντικά τη χώρα; Rafale, Belharra, F-16, F-35. Η απάντηση είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ, 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Όλα αυτά που είπαμε. Εγώ μιλάω με πολιτικές και όχι στον αέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Άλλη κυβέρνηση, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προηγούμενες από εμάς είχαν «φοβικότητα», με το που γίνεται μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο να μπαίνει η αστυνομία αυτονοήτως και να συλλαμβάνει αυτά τα «καλόπαιδα» και να τα πηγαίνει στον εισαγγελέα; Εγώ μιλάω για πολιτικές. Συνεχίζω. Άλλη κυβέρνηση να έχει βάλει τάξη στα γήπεδα; Γιατί μιλάμε για νομιμότητα. Θυμάστε; Όχι. Επειδή εδώ έχω μπροστά μου 91 φορές, θα τις έχω μέχρι τις εκλογές κάθε μέρα, 91 φορές που η κυβέρνηση αυτή, αθροίζω και αυτές που θα εφαρμοστούν μέχρι τον Απρίλιο, είναι 83 συν 8—που η κυβέρνηση αυτή μείωσε φόρους. Τι λέμε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία; Η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Το λέμε από τότε που μπήκαμε και το πιστεύουμε. Ποιος άλλος πρωθυπουργός μείωσε τόσους φόρους; Ακούστε να δείτε λοιπόν, για καταλήξω. Θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης, γνώμη μου, μπορεί να διαψευστώ. Οι πολίτες θα κρίνουν πολιτικές, πεπραγμένα και προγράμματα και όχι το προσωπικό «γινάτι» κανενός. Άρα, για μένα η συζήτηση αυτή είναι πολύ μικρής σημασίας σε σχέση με αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση».

«Ο Μητσοτάκης δεν δέχεται τελεσίγραφα»

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις που θα ενισχύουν και θα οχυρώνουν τη χώρα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένα κράτος που πιστεύει και σέβεται στην πράξη το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη χωρίς να υποχωρεί και χωρίς ποτέ να συζητά κόκκινες γραμμές», είπε για τα ελληνοτουρκικά και συνέχισε:

«Και είναι προφανές ότι πολλές από αυτές τις αντιδράσεις που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός πρωθυπουργού και να λέω ή να ούτε καν να υπονοώ έστω και κατ' ελάχιστον ότι κάποιος εκ των προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπηρέτησε την εθνική γραμμή, λέω ότι επειδή μετά από πάρα πολλά χρόνια ασκούμε μια ενεργητική εξωτερική πολιτική με αποτελέσματα στο πεδίο, ΑΟΖ με Ιταλία-Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, - τεράστια σημασία, γιατί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κατοχυρώνει τα όρια της χώρας με σφραγίδα της Ευρώπης. Όχι μόνο για τον αέρα. Η επέκταση στο Ιόνιο, η Ασπίδα του Αχιλλέα, Rafale, Belharra, όλα αυτά δεν απλώνονται σε τριάντα και σαράντα χρόνια. Είναι επιτυχίες που απλώνονται σε έξι και εφτά χρόνια. Προφανώς αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες εμάς δεν μας πτοούν. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στον διάλογο.

Η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται, ειδικά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εξωτερική πολιτική ως μια αφορμή για να γίνουν νούμερα τηλεθέασης ή να κερδηθούν πρόσκαιρες ψήφοι. Αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική ως το πιο σοβαρό, το πιο ιερό θα πω εγώ, πεδίο άσκησης πολιτικής και ο στόχος είναι να ισχυροποιείται η χώρα. Εάν περιμένουν κάποιοι η Ελλάδα να ισχυροποιηθεί με ψεύτικες πατριωτικές κορώνες, στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν θα ισχυροποιηθεί αλλά θα αποδυναμωθεί.

Ερώτημα. Το casus belli, το παράνομο ενάντια στο διεθνές δίκαιο και μη αναγνωρισμένο από κανέναν, γεννήθηκε επί Μητσοτάκη; Όχι, υπάρχει τριάντα χρόνια. Ποιος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός αυτών των τριάντα ετών που έθεσε θέμα άρσης του casus belli για να συζητηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα;

Το casus belli η Τουρκία το θυμήθηκε το '19 και μετά ή είναι τριάντα ετών; Είναι τριάντα ετών. Επί των ημερών ύπαρξης του casus belli, οι προκάτοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη- και όχι μόνο με το casus belli και με πολλές παραβιάσεις, πολλές περισσότερες, υπερπολλαπλάσιες παραβιάσεις αυτών που έχουμε σήμερα, που έχουν μειωθεί και σε κάποιες μέρες εκμηδενιστεί, συναντιόντουσαν με τον Τούρκο πρόεδρο; Συναντιόντουσαν. Και καλά κάνανε.

Υπήρχε το παράνομο casus belli, υπήρχαν οι παραβιάσεις, υπήρχαν ακραίες ρητορικές και μάλιστα ήταν ο κανόνας. Καθημερινότητα ήταν. Και πολύ καλά κάνανε, χωρίς να υποχωρούν και πήγαιναν στην Άγκυρα και συναντιόντουσαν και σε διεθνείς συγκυρίες και υπηρετούσαν την ίδια εθνική πολιτική. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, κύριε Στραβελάκη. Αυτά που είπα πριν. 45 χρόνια στη Μεταπολίτευση, από τα 52, ούτε ΑΟΖ με την Ιταλία είχαμε, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε θαλάσσια πάρκα, ούτε επέκταση στο Ιόνιο, ούτε Rafale, ούτε Belharra, ούτε F-35, ούτε F-16. Αυτά έγιναν τα τελευταία εφτά χρόνια.

Η διακήρυξη των Αθηνών αξίζει κανείς να τη διαβάσει. Αναφέρεστε στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα. Τα ήρεμα νερά όπως τα αποκαλούν κάποιοι, στην πραγματικότητα τι είναι; Έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς. Είναι μια επιδίωξη ειρηνικής συνύπαρξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχωρούμε ή ότι απόσχουμε από την πάγια εθνική θέση, ότι η διαφορά μας είναι μία και μοναδική, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα έχει χάσει το οτιδήποτε; Έχει υποχωρήσει κάπου; Το αντίθετο. Σας απαρίθμησα μια σειρά από εθνικές επιτυχίες. Εγώ θέλω να μιλάω με επιχειρήματα και με πράξεις και με αποτελέσματα. Αυτά τα εφτά χρόνια, όλα αυτά που σας είπα, τα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια; Οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας και με χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ισχυροποιηθεί; Η απάντηση είναι πως ναι. Διπλωματικά η Ελλάδα έχει ενισχυθεί; Η απάντηση είναι πως ναι. Όλες αυτές οι συμφωνίες την έχουν δυναμώσει κι άλλο, την έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά; Η απάντηση είναι πως ναι. Σε τι έχει χάσει η Ελλάδα; Σε τίποτα είναι η απάντηση. Τώρα. Σας είπα.

Ποια είναι η κριτική; Ότι επιδιώκουμε τον διάλογο. Εμείς δεν εμφανίσαμε κύριε Στραβελάκη κανέναν ως καλό παιδί, αλλά προτιμούμε η Ελλάδα…

Κανενός παιχνίδι δεν παίζουμε. Ούτε τελεσίγραφα δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε υπακούει σε αυτά. Αλλά αν περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ένας πρωθυπουργός που το παίζει υπερπατριώτης στα λόγια και στην πράξη απλά κάνει ότι δεν ακούει, να ψάξετε για άλλον.

Δεν αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά. Αναφέρομαι σε όσους, σε όσους άλλα έκαναν όταν είχαν την εξουσία και κατηγορούν για τα ίδια και τα καλύτερα για την Ελλάδα τώρα που δεν είναι».

Επίσκεψη Καλίν στην Ελλάδα

«Σε προηγούμενη ερώτηση που έχω δεχθεί, η απάντηση είναι πως δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και εδώ βάζω μια τελεία. Άρα, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που είναι σίγουρο, χωρίς να ξέρω για κανένα τελεσίγραφο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πράξη έχει αποδείξει από τον Έβρο μέχρι και σήμερα, από το 2020 μέχρι και σήμερα και όχι στα λόγια, ότι δεν ακούει για τελεσίγραφα, δεν υπακούει σε τελεσίγραφα και χωρίς να παριστάνει τον δήθεν υπερπατριώτη, ενισχύει τη χώρα στην πράξη. Αυτό έχουμε δει εφτά χρόνια τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε», συνέχισε για την επίσκεψη του Ιμπραίμ Καλίν στην Ελλάδα και πρόσθεσε: «Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στον διάλογο. Είμαστε ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν υποχωρούμε και ισχυροποιούμε τη χώρα. Αυτή για μένα είναι μια καθαρή θέση, αληθινά πατριωτική, και αυτή τη θέση θα θεωρούσα λογικό να υπηρετούν όλα τα κόμματα, γιατί δεν θεωρώ ότι τα εθνικά είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης».

Ακρίβεια

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε τη μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας παγκόσμια πληθωριστική κρίση. Δεν θα μπορούσε αυτό να μην χτυπήσει και την Ελλάδα. Άρα ναι, δικαιολογημένα παραπονιούνται οι συμπολίτες μας για τις αυξημένες τιμές. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μία συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η συνταγή αυτή; Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο», είπε για το ζήτημα της ακρίβειας και συνέχισε: «Το πιο εύκολο πράγμα για έναν πολιτικό, όταν ο κόσμος περνάει δύσκολα, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο, είναι να τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν. Τι είναι το πιο εύκολο να πεις; «Έχετε απόλυτο δίκιο, θα δώσουμε». Πόσα θα δώσουμε το 2027; Μαζί με τα προηγούμενα μέτρα, 1,25 νέα και συνολικά 2,2 δις; «Λίγα είναι; Να δώσουμε 10». Εγώ να πω 30; Να πούμε 50; Πού σταματάει αυτό;»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: Η ακρίβεια είναι ελληνικό φαινόμενο; Η Ελλάδα σε πολλούς επιμέρους δείκτες πληθωρισμού έχει χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και σε άλλους υψηλότερο. Σε πολύ κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η ενέργεια, το ρεύμα δηλαδή, είναι σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα, τους οκτώ στους δέκα τελευταίους μήνες έχει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τον προηγούμενο μήνα... Δεν αντιλέγω ότι έχουμε ακρίβεια, δεν αντιλέγω ότι έχουν ανέβει οι τιμές και στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με πριν από δύο και τρία χρόνια. Είναι σαν να αμφισβητούσαμε, όταν υπήρχε πανδημία, ότι υπάρχει πανδημία. Ακρίβεια υπάρχει, λοιπόν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι, τώρα να βγούμε έξω και να πούμε «έξω έχει νύχτα». Άρα, όποιος αρνείται το φαινόμενο, ζει στον κόσμο του. Δεν πάει να είναι στην κυβέρνηση, δεν πάει να είναι στην αντιπολίτευση, δεν πάει να είναι ο οποιοσδήποτε. Και πράγματι πρέπει να έχουμε και χαμηλά το βλέμμα, γιατί όσα παραπάνω και να δίνουμε -δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε – συνεχίζει ο κόσμος και εξοργίζεται με τις τιμές. Δεύτερον. Άρα, ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης των συνεπειών της ακρίβειας, είναι να ανεβαίνουν τα εισοδήματα. (Δημοσιογράφος: Την ακρίβεια την χτυπάτε;) Ο πρώτος τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, ιστορικά το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει οικονομία στην Ιστορία την παγκόσμια, που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Άρα, το στοίχημα ποιο είναι; Να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Πάμε στους ελέγχους, λοιπόν. Πόσες δεκαετίες -δεν θα πω χρόνια- ακούτε ρεπορτάζ για εικονικές εκπτώσεις, για αισχροκέρδεια; Πότε δημιουργήθηκε η ΔΙ.Μ.Ε.Α., πότε στελεχώθηκε η ΔΙ.Μ.Ε.Α., πότε η Ελλάδα είχε έναν μηχανισμό ελέγχων και προστίμων; Ούτε το 1995, ούτε το 2005, ούτε το 2015. Το 2020. Η Ελλάδα, λοιπόν, που πράγματι αντιμετώπιζε και αυτή φαινόμενα αισχροκέρδειας και εικονικών εκπτώσεων και πολλών άλλων παρασπονδιών και πολλές φορές και ποινικών αδικημάτων, όταν ήταν ακραίες περιπτώσεις, καρτέλ, δεν είχε καν μηχανισμό μέχρι το 2020. Για να ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. Έχουμε, λοιπόν, πλέον στελεχώσει μια υπηρεσία, υπάρχει μία Ανεξάρτητη Αρχή που κάνει ελέγχους και επειδή άκουσα το ρεπορτάζ σας…

(Δημοσιογράφος: Είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με τα δικά τους ταμπελάκια που γράφει παραπλανητικά, ότι είναι χαμηλή τιμή, αλλά επάνω αριστερά με γράμματα που δεν βλέπεις ούτε με φακό λέει, ότι η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών ήταν χαμηλότερη. Άρα, διαφημίζουν ως χαμηλή τιμή μία υψηλότερη τιμή…Τί θα κάνετε;). Επειδή απεχθάνομαι το «τσουβάλιασμα», όσοι το κάνουν αυτό και σε περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί αυτό που λέτε αν είναι παραπλάνηση, αρμόδιος για να το αποφασίσει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή και η ΔΙ.Μ.Ε.Α., θέλω να πω, οι ελεγκτικές αρχές. Δεν θα κάνω εγώ τον ελεγκτή τώρα, γιατί είναι και λίγο λαϊκισμός, έως πολύ. Θεωρώ αυτονόητο, ότι όπου υπάρχουν παραβάσεις διατάξεων, ειδικά σε μία εποχή που το κράτος προσπαθεί να δώσει παραπάνω, οι πολίτες ζητάνε παραπάνω, πρέπει -εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ- «να πέσουν κεφάλια». Όποιος, δηλαδή, και θα το κάνει, είμαι σίγουρος, έχω εμπιστοσύνη στην Ανεξάρτητη Αρχή, όπου παραβιάζεται η νομοθεσία, σε μία περίοδο που μετράμε ευρώ – ευρώ να δώσουμε πίσω στον κόσμο και ναι, δεν μας περισσεύουν και ναι τα 400 των συνταξιούχων μακάρι να ήταν 500 και 600, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Και τα 500 των δημοσίων υπάλληλων, των γιατρών, των νοσηλευτών, των εκπαιδευτικών, μακάρι να ήταν και 700 και 1.000. Και μακάρι μία επιχείρηση, εκεί που την έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου στο 80% και την πάμε 5% - 5% να μπορούσαμε πιο γρήγορα. Να έρχεται μία επιχείρηση, ενώ έχουμε κάνει μία συμφωνία κυρίων και προσπαθούμε ευρώ – ευρώ να ρίξουμε έστω και 10 λεπτά την τιμή ενός ανθρώπου -το ξαναλέω, βάζω αυτό το αν για να μην λαϊκίσω- εάν παραβιάζεται η οποιαδήποτε διάταξη ή έχει κάτι καταχρηστικό, πρέπει «να πέσουν κεφάλια» και να έχουμε τα πιο σκληρά πρόστιμα».

Για το υπερπλέονασμα και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν

Σχετικά με τα όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση περί υπερπλεονάσματος και πως απαντά η κυβέρνηση για τα μέτρα που έχει λάβει, είπε:

«Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό... δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό, απ’ την αντιπολίτευση... Δίνουμε όσα περισσότερα μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί οροφών δαπανών και δίνουμε όσα περισσότερα έχουμε μαζέψει από την πολιτική μας. Προσέξτε. Καταρχάς να σας απαντήσω τι δίνουμε. Τα λεφτά τα οποία δίνουμε δεν ήρθαν από τον ουρανό. Τα λεφτά που δίνουμε καταρχάς είναι οι θυσίες των πολιτών, φόροι των πολιτών, τους οποίους έχουμε μειώσει. Όπως σας έχω πει, δεν υπάρχει φορολογικός συντελεστής που να έχει αυξηθεί, τώρα ανακοινώθηκαν κάποιες αυξήσεις φιλολαϊκές, έτσι; Δηλαδή όπως είναι ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες για να δώσουν ακίνητα. Τι έχουμε καταφέρει; Κάτι για το οποίο μας εγκαλούσε στον τελευταίο προϋπολογισμό η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, που είπατε για τον κύριο Καχριμάκη. Έχουμε καταφέρει, ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα. Και αυτό είναι καλό. Γιατί είναι καλό; Γιατί έτσι υπάρχουν λεφτά για να δοθούν στον κόσμο. Πώς το κάναμε αυτό; Έχει σημασία πώς το κάναμε αυτό. Πρώτον, αντιμετωπίσαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό τη φοροδιαφυγή, όταν η αντιμετώπισή της ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο για όλους τους εργαζόμενους που βλέπαν το μαύρο χρήμα να κινείται. Δεύτερον, δημιουργήσαμε δουλειές με την πολιτική μας. 600.000 άνθρωποι που μέχρι το ’19 ήταν άνεργοι και τους πλήρωνε το κράτος με το επίδομα ανεργίας, βρήκανε δουλειά και πληρώνουν τώρα στο κράτος φόρους και εισφορές, μειωμένους φόρους. Άρα, το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι εκπρόσωποι 5, 10, 20 κομμάτων και να κάνουμε εδώ πέρα έναν διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα, επαναλαμβάνουμε τη φιλοσοφία του '80 και μετά. Το ΠΑΣΟΚ του '80 το ξεκίνησε αυτό, που χρεοκόπησε τη χώρα. Πρέπει να δώσουμε παραπάνω στον κόσμο; Ναι. Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε επίσης; Ναι.

Είπατε, κυρία Παπακωστοπούλου ότι αποκλείσαμε πολλές κοινωνικές ομάδες. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Τεκμήρια: Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων, όπως είχαν εφαρμοστεί το 2023, φεύγουν άμεσα, από το '27, όχι το '29 και το '30. Γιατί είχαμε ομιλία πρώην πρωθυπουργού που άλλα είπε στο βήμα, επειδή είναι κι η συνέντευξη τύπου τώρα κοντά, άλλες οι διατυπώσεις –έχω τυπωμένες τις διατυπώσεις– και άλλα στείλανε οι συνεργάτες του για εξειδίκευση. Εδώ όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά εξειδίκευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και οι συνεργάτες του, οι Υφυπουργοί και το επιτελείο και ο αναπληρωτής Υπουργός, και αυτά θα ψηφιστούν. Κλείνω την παρένθεση. Τεκμήρια. Από '27 (φεύγουν) τα περισσότερα. Αλλά και αυτά που είπαμε για το '28 και το '29, το είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός. Έχει σημασία. Ο κύριος Τσίπρας άλλα είπε στην ομιλία κι άλλα στείλανε. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε στα τεκμήρια. Τα τεκμήρια όταν εφαρμόστηκαν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εφαρμόστηκαν μαζί με άλλες 11 παρεμβάσεις αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, οι οποίες απέδωσαν, γιατί έφεραν χρήματα στο κράτος.

Και όλες οι υπόλοιπες ήρθαν για να μείνουν: τα POS, ο τρόπος πληρωμής ακινήτων, όλα. Τα τεκμήρια δημιούργησαν και αντανακλαστικά αντιδράσεις και ίσως και να δημιούργησαν και κάποιες αδικίες σε έναν κόσμο που θεώρησε ότι τσουβαλιάστηκε. Πρώτον: Όπως είχε πει τότε ο πρωθυπουργός, όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο θα φεύγουν τα τεκμήρια. Και το κάνει πράξη. Αίρονται, τα τεκμήρια για τους συνεπείς, που είναι περίπου το 80-90% των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως εκτίμησε, μια πρώτη εκτίμηση χθες το Υπουργείο Οικονομικών, θα το δούμε στην πράξη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι... Και το θεωρώ και σωστό. Δεν θέλω να βγάλω κάτι από κάποιον ο οποίος δεν πληρώνει, δεν κάνει ΦΠΑ στην ώρα του. Δεν θα κάτσει το κράτος να ελαφρύνει, να βάλει στην ίδια ζυγαριά, στο ίδιο τσουβάλι τον ασυνεπή με τον συνεπή. Λοιπόν, να κλείσουμε με τα τεκμήρια. Γιατί βγάζουμε τις προσαυξήσεις; Γιατί οι προσαυξήσεις ήταν εκείνες που δημιουργούσανε πολύ μεγαλύτερες αδικίες και οι προσαυξήσεις ήταν εκείνες οι οποίες έφταναν ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώνουν και 2 και 3 χιλιάρικα παραπάνω. Άρα, φεύγει το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων. Προκαταβολή φόρου: την προκαταβολή φόρου την παραλάβαμε στο 100% για όλες τις επιχειρήσεις… Κυβερνάμε 7 χρόνια, αλλά τα λεφτά δεν φυτρώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Παραλάβαμε τη διακυβέρνηση όχι της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου, παραλάβαμε τη διακυβέρνηση του ουραγού της Ευρώπης. Η Ελλάδα το '19 ήταν η 27η χώρα της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια χώρα που απείχε 10 μονάδες σε επενδύσεις... Όταν αναλαμβάνεις τον ουραγό, τον τελευταίο, η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης... Δεν είπα εγώ ότι γίναμε Ελβετία, αλλά μη περιμένουμε ο 27ος να γίνει Ελβετία σε 7 χρόνια πολέμων και κρίσεων. Προκαταβολή φόρου, να μιλάμε με στοιχεία: το 65% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι ατομικές επιχειρήσεις. Σωστά; Είχαν προκαταβολή φόρου 100%. Το έχουμε πάει 55% και τώρα το πάμε 50%.

Ο φόρος αυτών των ανθρώπων, των επιχειρηματιών, ατομικών επιχειρήσεων δηλαδή και των φυσικών προσώπων, ήταν 29% και τώρα έχει πάει 20% και αν έχεις ένα παιδί 18, αν έχεις δύο παιδιά 16 και αν έχεις τρία παιδιά μηδέν πλέον. Σωστά; Σωστά. Πάμε λοιπόν στην προκαταβολή των νομικών προσώπων, των υπόλοιπων. Το πήγαμε από το 100% στο 80%. Και τι λέμε τώρα; Έχουμε λεφτά και το είπε ο πρωθυπουργός έτσι στην ομιλία του, το ξαναλέω, δεν είπε άλλα κι έστειλε άλλα, αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, είπε ότι εμείς, αντέχει η οικονομία μας, άρα εμείς σας λέμε ότι αντέχει η οικονομία μας να το μειώνουμε 5% το χρόνο. Θα θέλαμε να το μειώσουμε και 10 και 15%; Σας απαντώ εγώ: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιονομική δυνατότητα για να πάρει κάτι και ο δημόσιος λειτουργός, που είναι ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο ένστολος, για να πάρουν και οι συνταξιούχοι, εμείς μπορούμε... Εγώ δεν λέω ότι δώσαμε πολλά. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε σε μια χώρα που έγινε Ελβετία... έτσι; Όπως πολύ σωστά είπατε. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να δώσουμε παραπάνω. Όλα αυτά ισχύουν. Από όπου και να το πιάσουμε, οριζόντια απάντηση είναι: έχουν δίκιο να ζητάνε περισσότερα, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας. Θα σας πω κάτι: Το είπε χθες ο κύριος Πετραλιάς, δεν ξέρω αν έγινε πολύ γνωστό, γιατί δεν είναι από αυτά τα πολύ δημοφιλή.10 κράτη-μέλη της Ευρώπης, 10, όχι ένα και δύο, είναι σε μία φάση που συζητάνε δημοσιονομικά μέτρα αντίθετης κατεύθυνσης. Όχι δηλαδή να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, εγώ δεν λέω πολλά, όσα παραπάνω μπορούμε, να πάρουμε μέτρα αντίθετης κατεύθυνσης.

Αυτά δηλαδή τα πολύ δύσκολα μέτρα που ζήσαμε στην Ελλάδα, εγώ δεν λέω σε επίπεδο μνημονίων, αλλά μέτρα περιστολής των δαπανών. Η Ελλάδα είναι σε μία φάση που έχει καταφέρει, μετά από πάρα πολύ δύσκολα χρόνια θυσιών, να παίρνει μέτρα ανακούφισης. Ισχυρίζομαι εγώ ότι τα μέτρα αυτά έλυσαν τα προβλήματα των ανθρώπων που μας βλέπουν; Όχι. Αλλά προσέξτε: Σας είπα πριν γι' αυτούς τους 91 φόρους που έχουν μειωθεί. Ξέρετε πόσα βάρη φύγανε από τις πλάτες των πολιτών με αυτούς τους 91 φορολογικούς συντελεστές που μειώσαμε; Ετησίως 10 δισ. Κατά το χρόνο εφαρμογής τους… 91 φορές έχουν μειωθεί φόροι. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μειωθεί και δύο και τρεις φορές».