Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και στη μήνυση στελέχους της ΕΥΠ για παγίδευσή του με Predator αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει ειδική ενημέρωση από την Υπηρεσία.

Στις παραιτήσεις του 2022 και στην «ανάληψη πολιτικής ευθύνης» για την υπόθεση των παρακολουθήσεων παρέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει ενημέρωση από την ΕΥΠ μετά τη μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχους της Υπηρεσίας, το οποίο καταγγέλλει ότι μέσω Predator τελέστηκε κατασκοπία σε βάρος του και σε βάρος της χώρας.

Οι αλλαγές στην ΕΥΠ μετά το 2022

«Έχουμε απαντήσει δεκάδες φορές και, αν αθροίσω και τις απαντήσεις των υπόλοιπων κυβερνητικών στελεχών και των βουλευτών της ΝΔ, εκατοντάδες φορές για τις πολύ σημαντικές θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις που ελήφθησαν από το 2022, που ξεκίνησε το ευρύτερο ζήτημα, μετά τις παραιτήσεις τις οποίες είχαμε τότε», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι έκτοτε αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας και έγιναν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στην «ανάληψη πολιτικής ευθύνης σε ένα επίπεδο, όπως ακριβώς ανελήφθη πριν από κάποια χρόνια».

Το ερώτημα για την ενημέρωση του πρωθυπουργού

Η αναφορά έγινε σε απάντηση ερωτήματος για το εάν ο πρωθυπουργός, στον οποίο υπάγεται απευθείας η ΕΥΠ, έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Υπηρεσίας πλήρη ενημέρωση για τη μήνυση και, κυρίως, για το ενδεχόμενο να έχουν διαρρεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες μέσω της παγίδευσης του στελέχους με Predator.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το στέλεχος της ΕΥΠ ζητά με τη μήνυσή του να διερευνηθεί εάν υπάρχουν μέχρι σήμερα άγνωστοι αυτουργοί πίσω από την παρακολούθησή του, καθώς και πού κατέληξαν οι πληροφορίες που, όπως καταγγέλλει, υπεκλάπησαν.

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Ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε συγκεκριμένα εάν ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ενημέρωση για τις καταγγελίες. Αρχικά παρέπεμψε στη διάκριση των εξουσιών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις και ότι η εποπτεία της ΕΥΠ «δεν έχει καμία σχέση με την παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης».

«Αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας»

Όταν διευκρινίστηκε ότι το ερώτημα δεν αφορά τη δικαστική διερεύνηση, αλλά το εάν ο πρωθυπουργός έχει ενεργήσει ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις αλλαγές που έγιναν μετά το 2022.

«Αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια» και διαχωρίζοντας τις θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις από τον χειρισμό της συγκεκριμένης μήνυσης, τον οποίο χαρακτήρισε «αποκλειστικό θέμα της Δικαιοσύνης».

«Όλα αυτά θα τα λύσει η Δικαιοσύνη. Ας μάθουμε να σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις», είπε σε άλλο σημείο της απάντησής του.

Χωρίς σαφή απάντηση για την ΕΥΠ

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις, δεν δόθηκε σαφής απάντηση για το εάν ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ειδική ενημέρωση από την ΕΥΠ για τη συγκεκριμένη καταγγελία, ούτε για το εάν έχει διερευνηθεί υπηρεσιακά ποιος βρισκόταν πίσω από την παρακολούθηση, για λογαριασμό ποιου έγινε και πού ενδέχεται να κατέληξαν οι πληροφορίες που, σύμφωνα με τη μήνυση, υπεκλάπησαν.