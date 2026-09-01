Η νέα προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιδιότητας του μηνυτή.

Μια νέα, αυτοτελής δικαστική διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator επιχειρεί να ανοίξει η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε σήμερα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και θύμα παρακολούθησης με το παράνομο λογισμικό.

Ο Παπαδόπουλος προσήλθε το πρωί της Τρίτης στην Εισαγγελία Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Απόστολο Πόντα, και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό στην υπόθεση του Predator.

Η νέα προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιδιότητας του μηνυτή. Το στέλεχος της ΕΥΠ ζητά η υπόθεση να μην εξεταστεί αποκλειστικά ως ακόμη μία περίπτωση παράνομης παρακολούθησης, αλλά να διερευνηθεί εάν από την επιμόλυνση του κινητού τηλεφώνου ενός εν ενεργεία υπαλλήλου της ΕΥΠ προκύπτει και τέλεση κακουργηματικών πράξεων, με αιχμή το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της χώρας.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, ζητείται να διερευνηθούν σοβαρά αδικήματα που φέρονται να συνδέονται με την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και να εξεταστεί συνολικά ποιοι βρίσκονταν πίσω από τη χρήση του Predator, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό που υποκλάπηκε και, κυρίως, πώς αυτό το υλικό έτυχε διαχείρισης και πού ενδεχομένως κατέληξε.

Η βασική θέση που αναπτύσσει ο μηνυτής είναι ότι η δική του περίπτωση έχει ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί από άλλες περιπτώσεις θυμάτων του Predator: την υπηρεσιακή του ιδιότητα και, συνακόλουθα, την πρόσβασή του σε πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

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Ο Παπαδόπουλος υπηρετεί στο κλιμάκιο της ΕΥΠ στην Πάτρα και, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται στη νέα δικαστική κίνηση, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα διαχειριζόταν λόγω των καθηκόντων του ευαίσθητες, απόρρητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Στη μηνυτήρια αναφορά προβάλλεται ειδικότερα η θέση ότι, λόγω της υπηρεσιακής του θέσης και της ενασχόλησής του με αντικατασκοπευτικό έργο, μέσω των επικοινωνιών του μπορούσαν να διακινούνται πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Κατά τον μηνυτή, εφόσον μέσω του Predator υπήρξε δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε επικοινωνίες που περιείχαν απόρρητο ή διαβαθμισμένο υπηρεσιακό υλικό, τότε οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εξετάσουν εάν στοιχειοθετείται και το αδίκημα της κατασκοπείας.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σύμφωνα με το σκεπτικό της αναφοράς, από τη στιγμή που στον δημόσιο διάλογο η χρήση του Predator έχει αποδοθεί σε ιδιώτες. Υπό αυτή την εκδοχή, η πρόσβαση ιδιωτών στις επικοινωνίες ενός στελέχους της ΕΥΠ που διαχειριζόταν διαβαθμισμένες πληροφορίες δημιουργεί, κατά τον μηνυτή, ένα αυτοτελές ζήτημα εθνικής ασφάλειας που πρέπει να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της κατασκοπείας και ο Άρειος Πάγος

Η νέα μηνυτήρια αναφορά αποκτά πρόσθετο δικαστικό ενδιαφέρον, καθώς το ενδεχόμενο διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών για κατασκοπεία έχει τεθεί και προ μηνών από θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει προχωρήσει σε ανάσυρση από το αρχείο του συγκεκριμένου σκέλους της υπόθεσης.

Η δικαστική υποστήριξη του κ. Παπαδόπουλου επιχειρεί τώρα να εισαγάγει ένα νέο πραγματικό δεδομένο στη δικαστική αξιολόγηση. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν στηρίζεται απλώς στην υπόθεση ότι μέσω του Predator θα μπορούσαν να έχουν υποκλαπεί πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, αλλά στην αποδεδειγμένη υπηρεσιακή ιδιότητα του προσώπου του οποίου το τηλέφωνο είχε μολυνθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η μηνυτήρια αναφορά παρουσιάζει την υπόθεση ως αυτοτελή νέα υπόθεση που απορρέει και από τα δεδομένα που αναδείχθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και ζητά να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από την προηγούμενη κρίση περί μη ύπαρξης νέων στοιχείων.

Το εάν η συγκεκριμένη νομική επιχειρηματολογία επαρκεί για να οδηγήσει σε νέα ποινική έρευνα και, κυρίως, εάν από τα πραγματικά περιστατικά μπορεί να θεμελιωθεί το αδίκημα της κατασκοπείας, αποτελεί πλέον ζήτημα που καλούνται να αξιολογήσουν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και ειδικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας.

Η μηνυτήρια αναφορά δεν περιορίζεται μόνο στην επιμόλυνση του τηλεφώνου του στελέχους της ΕΥΠ. Ο μηνυτής ζητά να διευρυνθεί ο κύκλος της δικαστικής έρευνας, ώστε να διερευνηθεί συνολικά το δίκτυο προσώπων που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τη λειτουργία και τη χρήση του Predator και να εξακριβωθεί ποιοι συμμετείχαν ή συνέδραμαν στις επίμαχες ενέργειες.

Ζητείται, συγκεκριμένα, να αναζητηθούν τυχόν ηθικοί αυτουργοί, συναυτουργοί και συνεργοί και να διερευνηθεί όχι μόνο ποιοι είχαν επιχειρησιακό ρόλο στην παρακολούθηση, αλλά και ποιοι ενδεχομένως έδωσαν σχετικές εντολές, ποιοι είχαν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν και ποια ήταν τελικά η τύχη του υποκλαπέντος υλικού.

Με τη μηνυτήρια αναφορά τίθεται παράλληλα ζήτημα άμεσης κινητοποίησης των δικαστικών αρχών και διενέργειας των αναγκαίων ανακριτικών πράξεων. Η πλευρά του μηνυτή ζητά ουσιαστικά να διερευνηθεί η υπόθεση σε κακουργηματικό επίπεδο και να ληφθούν, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα προβλεπόμενα μέτρα δικαστικής διασφάλισης για την παρουσία των ερευνώμενων προσώπων ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Στο σκεπτικό της αναφοράς επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η νέα δικαστική ενέργεια έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση του Predator. Αυτό, κατά την πλευρά Παπαδόπουλου, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των νέων καταγγελλόμενων πράξεων και το αναπάντητο ερώτημα για τη διαχείριση του υλικού που ενδεχομένως υποκλάπηκε, επιβάλλει την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Επίσης, η νέα προσφυγή επιχειρεί να ανοίξει και ένα δεύτερο μέτωπο, που αφορά τη στάση των κρατικών αρχών απέναντι στην καταγγελία ενός εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ. Για τον λόγο αυτό τίθεται το ζήτημα εάν η ΕΥΠ, τα συναρμόδια υπουργεία και οι υπόλοιπες κρατικές αρχές θα πρέπει να συνδράμουν ενεργά στη δικαστική διερεύνηση και να εξετάσουν τις δικές τους νομικές ενέργειες, εφόσον από την εισαγγελική έρευνα προκύψει προσβολή συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου ή κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Ποιος είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ και υπηρετεί στο κλιμάκιο της υπηρεσίας στην Πάτρα. Το όνομά του αναδείχθηκε κατά τη δικαστική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, και στη σχετική δικαστική απόφαση.

Κατά τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι αναπληρωτής προϊστάμενος του κλιμακίου της ΕΥΠ στην Πάτρα, ενώ στη νέα μηνυτήρια αναφορά γίνεται ιδιαίτερη επίκληση των καθηκόντων του στον τομέα της αντικατασκοπείας.

Την περίοδο κατά την οποία είχε τεθεί υπό παρακολούθηση φερόταν επίσης να θεωρείται πρόσωπο της εύνοιας του διευθυντή Ασφαλείας της ΕΥΠ, Τάσου Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των προσώπων που αποτέλεσαν στόχο του Predator, χωρίς ωστόσο να έχει προσφύγει ακόμη στη Δικαιοσύνη.

{https://x.com/zackesses/status/2094729153975050425?s=46}