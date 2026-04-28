Τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν στο ακροατήριο και ένα βασικό δομικό πρόβλημα.

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αγνοήσει επιδεικτικά τα στοιχεία που προέκυψαν στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καθώς και τα νέα στοιχεία που ενημέρωσε επίσημα πως προτίθεται να υποβάλλει ο συνήγορος θυμάτων του Predator Ζαχαρίας Κεσσές στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θα αναλάμβανε την νέα προανάκριση (εάν ποτέ γινόταν) για την απόπειρα κατασκοπείας, δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, παρά τη θύελλα αντιδράσεων που πυροδότησε.

Πριν εξετάσει κανείς, ωστόσο, το νομικό σκεπτικό της Πράξης που εξέδωσε ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, μία επιγραμματική αναδρομή σε κάποια από τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν στο ακροατήριο, είναι ενδεικτική της εν συνεχεία μεθόδευσης:

1. Όχημα της Intellexa βρέθηκε μέσα στις απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ όπου λειτουργούσε το κακόβουλο λογισμικό.

2. Εντοπίστηκε ψηφιακό ίχνος του τεχνικού διευθυντή της Intellexa σε διορθώσεις σε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας

3. Η γραμματέας δύο καταδικασθέντων παραδέχθηκε πως ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa της χορήγησε τα έγγραφα για την εξαγωγή του Predator από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Σουδάν

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Ο περιβόητος «κρεοπώλης» Α. Κοσμίδης παραδέχθηκε πως προμηθεύτηκε προπληρωμένη κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα επιμολυσμένα SMS από φίλο του που συνεργάζεται με την ΕΥΠ

5. Οι Ισραηλινοί εργαζόμενοι της Intellexa εξασφάλισαν άδεια παραμονής εργασίας με ειδική διαδικασία μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από το αρμόδιο Υπουργείο

6. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έλαβε επιμολυσμένο SMS ανήμερα της επίσημης διπλωματικής αποστολής του στη Σαουδική Αραβία και ενώ υπέγραφε διακρατική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας για τους Patriot.

7. Ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος δέχθηκε επιμολυσμένο SMS την ίδια ημέρα που συμμετείχε σε σύνοδο στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

8. Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δέχθηκε επιμολυσμένο SMS ανήμερα της συμμετοχής του σε ΚΥΣΕΑ

9. Ο τότε Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης δέχθηκε επιμολυσμένο SMS ανήμερα της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που προέκυψαν στο ακροατήριο και τα οποία ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ως ανεπαρκή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για την κατηγορία της απόπειρας κατασκοπείας και τυχόν νέες κακουργηματικές κατηγορίες για επιπλέον πρόσωπα, πέραν των 4 πρωτόδικα καταδικασθέντων.

Οι μείζονες αντιφάσεις

Η Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαπερνάται από ένα βασικό δομικό πρόβλημα. Χρησιμοποιεί τη φράση «δεν αποδείχθηκε» σαν να προηγήθηκε πλήρης ανακριτική διερεύνηση. Δεδομένου όμως πως δεν εξετάστηκαν βασικοί μάρτυρες, δεν ελέγχθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, δεν ζητήθηκαν τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, δεν κλήθηκαν εμπλεκόμενοι για εξηγήσεις, δεν αξιολογήθηκαν υπηρεσιακά τα φερόμενα ευαίσθητα έγγραφα, τότε το ασφαλέστερο συμπέρασμα δεν είναι ότι «δεν υπάρχει κατασκοπεία» αλλά ότι «δεν διερευνήθηκε επαρκώς εάν υπάρχει κατασκοπεία».

Για να προχωρήσει στο νέο δικαστικό πραξικόπημα ο κ. Τζαβέλλας ισχυρίζεται πως δεν αποδείχθηκε συγκεκριμένο κρατικό απόρρητο. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός ωστόσο δεν μπορεί να σταθεί, δεδομένου πως δεν εξετάστηκαν οι συσκευές όσων δέχθηκαν επιμολυσμένα μηνύματα και δεν κλήθηκαν οι κρίσιμοι μάρτυρες. Επομένως, το επιχείρημα επί της ουσίας μεταφράζεται ως «δεν εντοπίστηκε κρατικό απόρρητο, επειδή δεν κάναμε τις πράξεις που θα μπορούσαν να το εντοπίσουν».

Για να μπορέσει να αποκλειστεί η κατηγορία της κατασκοπείας και της απόπειρας κατασκοπείας, θα έπρεπε να ερευνηθεί:

τι υπήρχε στις συσκευές των στόχων,

αν υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα ή επικοινωνίες,

αν το Predator μπορούσε να τα αντλήσει,

αν υπήρξε επιτυχής μόλυνση ή απόπειρα πρόσβασης.

Χωρίς αυτά, το συμπέρασμα «δεν υπήρχε κρατικό απόρρητο» δεν είναι αποδεικτικό συμπέρασμα· είναι συμπέρασμα από κενό έρευνας.

Ως προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που δέχθηκαν τα επιμολυσμένα μηνύματα, το επιχείρημα του Εισαγγελέα πως «η ιδιότητα των υπουργών και αρχηγών δεν αρκεί», προφανώς και δεν επαρκεί για καταδίκη. Ωστόσο, για περιπτώσεις όπως οι προαναφερθείσες, η πιθανότητα ύπαρξης κρατικών απορρήτων στις επικοινωνίες τους δεν είναι αυθαίρετη αλλά θεσμικά αυτονόητη και αποτελεί εύλογη ανακριτική υπόθεση. Ως εκ τούτου, η ιδιότητα υπουργών και αρχηγών δεν αρκεί για τελική κρίση, αλλά σίγουρα θα αρκούσε για περαιτέρω και πλήρη διερεύνηση…