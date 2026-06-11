Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε την άποψή του για την πολιτική ορθότητα.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης κλίθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με τον έρωτα, την υποκριτική και την πολιτική ορθότητα, σημειώνοντας ότι οι εποχές που πέρασαν ήταν πιο αθώες σε σχέση με το σήμερα.

«Αναπολώ μία πιο αθώα εποχή. Πλέον, έχουμε αποστεωθεί, έχουμε φοβηθεί τους καθρέπτες μας. Έχουμε φοβηθεί ο ένας τον άλλον. Δεν αισθάνομαι ότι μπορούμε ελεύθερα να λέμε τη γνώμη μας για όλα, γιατί κάποιος θα θυμώσει».

Στην ερώτηση σχετική με το ρόλο που έχει το συναίσθημα του έρωτα στην ζωή του, απάντησε: «Ήταν κινητήριος δύναμη, δεν είναι πια. Δεν με απασχολεί καθόλου, δεν με αφορά και ούτε θέλω να ξανά ‘ρθει… Διότι όταν σε έχει πληγώσει κάτι δεν θες να ξανά έρθει ποτέ στη ζωή σου».

Κλείνοντας, ρωτήθηκε για το αν είναι από τους ανθρώπους που θα ήθελαν να «φύγουν» πάνω στη σκηνή, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά: «Όχι, το αντίθετο. Όταν καταλάβω ότι ο εαυτός μου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει βιολογικά θα το σταματήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ τους ηθοποιούς που εξαναγκάζονται να το κάνουν για βιοποριστικούς λόγους ή για να αυτό επιβεβαιωθούν. Όταν η ηλικία σου είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα πρέπει να σταματάς».

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