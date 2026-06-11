Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για την εποχή που αποφάσισε γίνει «τραγουδίστρια του δρόμου» συγκρίνοντας την πρώτη εμπειρία με την τελευταία που είχε πριν από λίγο καιρό.

Για την καριέρα της, τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και την αγάπη της για τη μουσική μίλησε η Μαρίνα Σπανού στο «The Vidcast» του MAD και την Κόνι Μεταξά.

Η ερμηνεύτρια που ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα παίζοντας μουσική στο δρόμο, μίλησε για αυτή την απόφασή της και την αντίδραση που είχαν οι γονείς της τότε, καθώς εκείνη ήταν μόλις 17 ετών.

Όπως εξήγησε τους προκάλεσε έκπληξη ωστόσο στάθηκαν στο πλευρό της με σκοπό να εκπληρώσει το όνειρό της. Πριν από λίγο καιρό μάλιστα, η Μαρίνα Σπανού παραχώρησε μία εμφάνιση στο σημείο που συνήθιζε να τραγουδά στην Αθήνα και κλίθηκε να συγκρίνει τις δύο εμπειρίες της.

Μιλώντας αρχικά για την απόφασή της να τραγουδήσει στο δρόμο στα 17 της χρόνια ανέφερε: «Η ιδέα ήταν εντελώς παρορμητική, τότε είχαμε καραντίνα. Εγώ ήθελα οπωσδήποτε να τραγουδήσω… Το ένιωθα πολύ ωραία και ζεστά. Περπατούσα στο δρόμο, είδα έναν μουσικό του δρόμου και μου φάνηκε πολύ ωραίο, φαινόταν και η Ακρόπολη, οπότε αράξαμε εκεί με τους φίλους μου και είπα απλά ότι θέλω να το κάνω».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ξύπνησα την επόμενη ημέρα και το ανακοίνωσα στους γονείς μου οι οποίοι έπαθαν εγκεφαλικό, ήμουν 17 και σκεφτόντουσαν: πού θα βγει τώρα το κορίτσι μας να τραγουδήσει. Αλλά, με στήριξαν, πήγαμε αγοράσαμε εξοπλισμό και έτσι τόσο απλά ξεκίνησε αυτό το ταξίδι».

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Για να απαντήσει στο ερώτημα της Κόνι Μεταξά σχετικά με τις διαφορές που εντόπισε μεταξύ του παρελθόντος και της τελευταίας της εμφάνισης σε δρόμο της Αθήνας, η Μαρίνα Σπανού χρειάστηκε να κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν:

«Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, προσπαθώ να φέρω την ίδια αίσθηση γιατί είχε κάτι πολύτιμο εκείνη η εποχή. Μπορούσαμε να κοιταχτούμε στα μάτια, στο ίδιο ύψος με το κοινό, είχε μία ελευθερία, μία ανεμελιά, και προσπαθώ να επαναπροσδιορίζομαι και να το φέρνω κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή. Υπάρχει τώρα μεγαλύτερη ασφάλεια και επαγγελματισμός, οργανωτικότητα και όλα όσα ζητούσα και τελείωσα από το δρόμο».

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Στην συνέχεια, απάντησε καταφατικά στο ερώτημα: «Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος όταν ακούει τα τραγούδια σου καταλαβαίνει ποια είσαι;».

«Πιστεύω ναι. Σίγουρα δεν τα καταλαβαίνει όλα, αλλά ότι του έχω δώσει μέχρι τώρα ναι…», τόνισε η Μαρίνα Σπανού.

Κλείνοντας, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα επέλεγε κάποιους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί μελλοντικά: «Θαυμάζω πολλούς ανθρώπους και τους εκτιμώ, αλλά για τη συνεργασία θέλω να έχουμε κάτι κοινό να πούμε σαν άνθρωποι. Μπορεί καλλιτεχνικά να με βρίσκουν 100% σύμφωνη, αλλά αν δεν πιούμε έναν καφέ να γνωριστούμε, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θέλω να μοιραστώ τη σκηνή για ένα κομμάτι… Πιστεύω ότι αν η συνεργασία πετύχει δεν μπορείς να το πάρει από το μοναχικό δρόμο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6616d8eu1t?integrationId=40599y14juihe6ly}