Υπάρχει λόγος να βάλουμε αυτόν τον στόχο στη διατροφή μας;

Είναι ένας «κανόνας» της διατροφής που πολλοί έχουν ακούσει. Όμως, είναι πράγματι απαραίτητο να καταναλώνουμε 30 φυτικές τροφές την εβδομάδα;

Η ιδέα προέρχεται από μία έρευνα του 2018, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τι έτρωγαν συνήθως και έδωσαν δείγματα κοπράνων, τα οποία ανέλυσαν οι ερευνητές.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι έτρωγαν περισσότερες από 30 διαφορετικές τροφές φυτικής προέλευσης την εβδομάδα έτειναν να έχουν πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα του εντέρου, σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερες από 10.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως το 30 είναι ένας «μαγικός» αριθμός. Είτε τρώμε 25, είτε 30 φυτικές τροφές την εβδομάδα, είναι πιθανότατα λιγότερο σημαντικό από ό,τι θα ήθελαν κάποιοι να πιστέψουμε, αναφέρει ο Guardian.

Διατροφή: «Αρκετά αυθαίρετος» αριθμός οι 30 φυτικές τροφές

«Ο αριθμός 30 είναι αρκετά αυθαίρετος», λέει στη βρετανική εφημερίδα ο καθηγητής Ανοσολογίας Ντάνιελ Ντέιβις, επικεφαλής Βιοεπιστημών στο Imperial College London. «Δεν είναι ότι οι ερευνητές συνέκριναν τις 10, 20, 30 και 35 τροφές φυτικές προέλευσης και βρήκαν ένα σαφές όριο», συμπληρώνει.

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Επιπλέον, η μελέτη δεν αποδεικνύει πως οι 30 φυτικές τροφές βελτιώνουν άμεσα την υγεία. Παρότι ένα πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα έχει συνδεθεί με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών, οι επιστήμονες ακόμα δεν ξέρουν πώς είναι ένα «υγιές» μικροβίωμα, τονίζει ο καθηγητής.

«Όσοι τρώνε πάνω από 30 φυτικές τροφές την εβδομάδα, πιθανότατα κάνουν διαφορετικά και αμέτρητα άλλα πράγματα», συμπληρώνει. Η γυμναστική, ο ύπνος και το άγχος επίσης επηρεάζουν το μικροβίωμα.

Παράλληλα, ο καθηγητής επισημαίνει πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με ανθρώπους που χρησιμοποιούν το επιχείρημα για τις 30 φυτικές τροφές προκειμένου να βγάλουν χρήματα. Αυτός ο «κανόνας» της διατροφής έχει τροφοδοτήσει μια αγορά με ακριβά συμπληρώματα, τα οποία υπόσχονται να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο, αλλά είναι ελάχιστα τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν αποτέλεσμα, εξηγεί.

«Δεν έχει αποδειχθεί ότι η κατανάλωση 30 φυτικών τροφών την εβδομάδα θα αποτρέψει ασθένειες ή θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα οφέλη για την υγεία. Αυτό που ξέρουμε είναι πως η κατανάλωση ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών και δημητριακών ολικής άλεσης είναι γενικά κάτι καλό για εμάς», καταλήγει ο Ντέβις.