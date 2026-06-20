Οι μπανάνες έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα για ενέργεια, καθώς προσφέρουν γρήγορη ώθηση πριν από άσκηση ή δραστηριότητα και είναι πολύ εύκολες στη μεταφορά.

Τα μύρτιλα και οι μπανάνες είναι και τα δύο πολύ καλές επιλογές για ενέργεια και σάκχαρο στο αίμα. Ωστόσο, οι μπανάνες τείνουν να είναι καλύτερες για γρήγορη ενεργειακή ώθηση, ενώ τα μύρτιλα είναι συχνά καλύτερα για τη ρύθμιση του σακχάρου. Και οι δύο τροφές προσφέρουν παρόμοια οφέλη σε ό,τι αφορά την ενέργεια λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες:

Μια μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 27 γραμμάρια υδατανθράκων, με 14,4 γραμμάρια σακχάρων και 3,07 γρ. φυτικών ινών.

Μία μερίδα 1 φλιτζανιού με μύρτιλα περιέχει περίπου 21,5 γρ. υδατανθράκων, με 14,7 γρ. σακχάρων και 3,55 γρ. φυτικών ινών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μπανάνες διαφέρουν σε μέγεθος, οπότε μια μεγαλύτερη μπανάνα θα περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες από μια μικρότερη. Οι υδατάνθρακες είναι σημαντικοί για την ενέργεια, καθώς διασπώνται σε γλυκόζη όταν καταναλώνονται. Όταν η γλυκόζη εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, ο εγκέφαλος, οι μύες και τα κύτταρα του σώματος μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα ως ενέργεια σύμφωνα με το verywellhealth.com.

Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, επιτρέποντας στη γλυκόζη να απορροφάται πιο αργά και παρατείνοντας τη διάρκεια της ενεργειακής παροχής. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας για περισσότερο χρόνο. Ένα φλιτζάνι μύρτιλα έχει λίγο περισσότερες φυτικές ίνες από μια μέτρια μπανάνα, αλλά και τα δύο περιέχουν ίνες.

Άλλα θρεπτικά συστατικά στις μπανάνες μπορεί να τους δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην παραγωγή ενέργειας. Για παράδειγμα, οι μπανάνες έχουν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β6, η οποία βοηθά το σώμα να μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια.

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Τα μύρτιλα μπορεί να είναι καλύτερα για το σάκχαρο

Τα μυρτιλα είναι καλύτερα για το σάκχαρο από τις μπανάνες για διάφορους λόγους. Ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) μετρά το πόσο γρήγορα μια τροφή ανεβάζει το σάκχαρο στο αίμα μετά την κατανάλωση. Όσο υψηλότερη η τιμή, τόσο πιο γρήγορη η αύξηση του σακχάρου, κάτι που μπορεί να είναι επιβαρυντικό για τη μακροπρόθεσμη ρύθμισή του.⁷

Σύγκριση:

Τα μύρτιλα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη περίπου 25. Οι μπανάνες έχουν δείκτη περίπου 49.

Η τιμή 49 της μπανάνας εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλή (κάτω από 55), άρα δεν προκαλεί απότομες αυξήσεις όπως άλλες τροφές.⁷ Ωστόσο, το πόσο ώριμη είναι η μπανάνα επηρεάζει επίσης την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και την επίδρασή της στο σάκχαρο.

Τα μύρτιλα έχουν λίγο περισσότερες φυτικές ίνες από τις μπανάνες, κάτι που βοηθά στην πιο αργή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Επιπλέον, περιέχουν ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ανταπόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη, την ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα οφέλη μπορούν να βελτιώσουν τη μεταβολική υγεία και τον έλεγχο του σακχάρου.

Ευαισθησία στην ινσουλίνη και σάκχαρο

Η ευαισθησία στην ινσουλίνη αναφέρεται στο πόσο καλά τα κύτταρα ανταποκρίνονται στη γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσουν και να διατηρήσουν υγιή επίπεδα σακχάρου. Αν και οι μπανάνες δεν είναι επιβλαβείς, τα μύρτιλα προσφέρουν περισσότερα οφέλη για τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση.

Επιλέγοντας ανάμεσα στα δύο

Και τα μύρτιλα και οι μπανάνες μπορούν να αποτελέσουν καλές επιλογές: Οι μπανάνες έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα για ενέργεια, καθώς προσφέρουν γρήγορη ώθηση πριν από άσκηση ή δραστηριότητα και είναι πολύ εύκολες στη μεταφορά. Τα μύρτιλα είναι επίσης πολύ καλή επιλογή. Επιπλέον τα μύρτιλα είναι γενικά καλύτερα για τη ρύθμιση του σακχάρου, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, λόγω του χαμηλότερου γλυκαιμικού δείκτη και των φυτικών ενώσεων που επιβραδύνουν την απελευθέρωση γλυκόζης και βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη.