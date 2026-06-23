Η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει το αίτημά της για τη δημιουργία προγράμματος επιδότησης των παλαιών πολυκατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες, ώστε να καλυφθεί μέρος του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων, καθώς στις 30 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής του υπουργείου Ανάπτυξης. Από το υπουργείο ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, μετά την επτάμηνη επέκταση που είχε χορηγηθεί τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει την παράταση της διαδικασίας μόνο μία φορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, έως τις 19 Ιουνίου 2026 είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, έναντι 263.087 που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2025, όταν αποφασίστηκε η παράταση. Οι συνολικά εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα εκτιμώνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι αρκετές χιλιάδες παραμένουν ακόμη εκτός μητρώου λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Τα πρόστιμα

Η μη εμπρόθεσμη απογραφή συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις. Οι αδήλωτοι ανελκυστήρες προβλέπεται να σφραγίζονται, ενώ στους ιδιοκτήτες θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ειδικότερα, για κτίρια κατοικίας το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης σε 2.500 ευρώ και για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα, σε 5.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής, το υπουργείο Ανάπτυξης θα αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του αριθμού, της γεωγραφικής κατανομής και της ηλικίας των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης, με προτεραιότητα στους παλαιότερους ανελκυστήρες, οι οποίοι θεωρούνται και οι πλέον ευάλωτοι σε ζητήματα ασφάλειας.

Την ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης υπογραμμίζει και ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος Στράτος Παραδιάς, καλώντας όλους τους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα την απογραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία είναι απλή και υποχρεωτική για κάθε ανελκυστήρα, ακόμη και για εκείνους που βρίσκονται σε ακινησία ή εξυπηρετούν μικρές ιδιωτικές κατοικίες.

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Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει το αίτημά της για τη δημιουργία προγράμματος επιδότησης των παλαιών πολυκατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες, ώστε να καλυφθεί μέρος του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι απαιτούμενες παρεμβάσεις μπορεί να κοστίσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, τόσο σε πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων όσο και σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, μεικτές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές κατοικίες, ανεξαρτήτως του αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν σε άλλο μητρώο.

Πέρα από το κόστος των τακτικών ελέγχων και επανελέγχων, το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Η τακτική συντήρηση και η υποχρεωτική επιθεώρηση ανά τετραετία επιβαρύνουν τους χρήστες των κτιρίων, δηλαδή ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Αντίθετα, το κόστος των υλικών και των εργασιών αναβάθμισης βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, με τους κατόχους διαμερισμάτων στους υψηλότερους ορόφους να επωμίζονται συνήθως μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών.

Το υψηλό κόστος προκαλεί ήδη εντάσεις σε πολλές παλαιές πολυκατοικίες, όπου συχνά δυσκολεύεται ακόμη και η είσπραξη των κοινοχρήστων. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιοκτήτες αδυνατούν ή αρνούνται να καλύψουν το μερίδιο που τους αναλογεί, γεγονός που καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες εργασίες και δημιουργεί προσκόμματα στη συμμόρφωση με τις νέες υποχρεώσεις.