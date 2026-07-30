Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα vouchers που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Μέχρι τις 5 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σημειώνεται πως όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr), ενώ δεν πραγματοποιείται καμία διαδικασία με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου, θα ακολουθήσει το διάστημα υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από 11 έως 13 Αυγούστου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 17 Αυγούστου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να επιλέξουν τη δομή στην οποία θα εγγράψουν τα παιδιά τους πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Προσοχή! Οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν χρηματικό ποσό, αλλά voucher, το οποίο χρησιμοποιούν στη δομή που θα επιλέξουν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συμμετέχει στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αδειοδοτημένοι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ και να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.