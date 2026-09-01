Η επίσημη ανακοίνωση.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν τον περασμένο Ιούλιο ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα Φλορ, και πλέον κρατούν στα χέρια τους το πρώτο τους παιδί.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, μέσω της επίσημης σελίδας, Greek Royal Family, ωστόσο το παιδί ήρθε στη ζωή στις 27 Ιουλίου 2026.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ απέκτησαν τον γιο τους μέσω παρένθετης μητέρας και το νεογέννητο πήρε το όνομα Κίμωνας Θωμάς Κωνσταντίνος.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρές και η σύζυγός του, Νίνα, με χαρά ανακοινώνουν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, του Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο Κίμων γεννήθηκε με τη βοήθεια ενός φορέα κύησης. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη στην παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της που τους συνόδευσαν σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι. Ευχαριστούν επίσης την ιατρική ομάδα και τους βασικούς επαγγελματίες για τη φροντίδα και την υποστήριξή τους.

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Η Νίνα και ο Φίλιππος απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και αισθάνονται απέραντα χαρούμενοι που ξεκινούν αυτό το νέο οικογενειακό κεφάλαιο με τον γιο τους».