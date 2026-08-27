Η περίπτωση είναι τόσο σπάνια που δεν είχε προβλεφθεί στη νομοθεσία για την παρένθετη μητρότητα.

Μια γυναίκα στην Αυστραλία γέννησε δίδυμα που έχουν διαφορετικούς γονείς, κάτι το οποίο θεωρείται ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα και είναι τόσο σπάνιo που δεν είχε προβλεφθεί στη νομοθεσία για την παρένθετη μητρότητα.

Η γυναίκα από το Κουίνσλαντ έμεινε φυσιολογικά έγκυος περίπου την ίδια εποχή που έγινε εμβρυομεταφορά για εξωσωματική γονιμοποίηση, στο πλαίσιο συμφωνίας για παρένθετη μητρότητα με άλλο ζευγάρι. Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν την ίδια ημέρα τον περασμένο Νοέμβριο, με καισαρική τομή. Ανάμεσα στα ζευγάρια δεν υπήρξε διαφωνία για τα παιδιά, τα οποία τους τελευταίους 10 μήνες μεγαλώνουν ξεχωριστά, με τους βιολογικούς γονείς τους.

Όμως, η κατάσταση αυτή αποτέλεσε μια περίπλοκη υπόθεση όταν έφτασε ενώπιον δικαστηρίου, επειδή η νομοθεσία για την παρένθετη μητρότητα απαγορεύει να χωρίζονται παιδιά που γεννιούνται από την ίδια εγκυμοσύνη. Τελικά, το δικαστήριο έκρινε πως τα παιδιά δεν είναι βιολογικά αδέλφια και επισημοποίησε ποιοι είναι οι γονείς τους.

Η συμφωνία για την παρένθετη μητρότητα και η φυσιολογική σύλληψη

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, τα δύο ζευγάρια έκαναν μια «αλτρουιστική» συμφωνία για παρένθετη μητρότητα, αφού τους γνώρισαν κοινοί φίλοι. Το ένα ζευγάρι, οι BNJ και DRJ (τα ονόματά των εμπλεκομένων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα), δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί με φυσιολογική σύλληψη, διότι η BNJ γεννήθηκε χωρίς μήτρα. Γνώρισαν τους DZ και FZ που είχαν ήδη πέντε παιδιά. Η DJ συμφώνησε να γίνει παρένθετη μητέρα, και τον Απρίλιο του 2025 έγινε εμβρυομεταφορά, στο πλαίσιο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες, υπέρηχος έδειξε ότι η DZ κυοφορούσε δύο έμβρυα. Ακολούθησαν εξετάσεις που έδειξαν ότι επρόκειτο για ένα κορίτσι, βιολογικό παιδί των BNJ και DRJ, και ένα αγόρι, παιδί των DZ και FZ. Η σύλληψη του αγοριού «έγινε ξεχωριστά από τη διαδικασία εμφύτευσης εμβρύου και χωρίς ιατρική βοήθεια», επεσήμανε το δικαστήριο. Οι DZ και FZ «δεν είχαν πρόθεση να συλλάβουν παιδί εκείνη την εποχή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι αγαπητό ή επιθυμητό», σημειώνεται στη δικαστική απόφαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα φέτος, οι εμπλεκόμενοι προσέλαβαν ανεξάρτητο σύμβουλο προκειμένου να ετοιμάσει μια έκθεση για τη δικαστική διαδικασία που απαιτούνταν, ώστε να επισημοποιηθεί ότι οι BNJ και DRJ είναι οι γονείς του κοριτσιού. Αμφότερες οι οικογένειες είπαν στον σύμβουλο ότι τα παιδιά «θα μεγαλώσουν γνωρίζοντας το ένα το άλλο και στην κατάλληλη ηλικία θα κατανοήσουν τη θέση τους στο ευρύτερο οικογενειακό δίκτυο».

Πηγή: Guardian