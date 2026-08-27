Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές σε Ιστιαία και Γρεβενά, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Χίο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας.

Το μέτωπο της φωτιάς ήταν κοντά στο Χρυσόκαστρο, αλλά χωρίς να απειλεί τον οικισμό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

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Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές σε Ιστιαία και Γρεβενά

Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τις φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Ιστιαία και στα Γρεβενά.

Στην πρώτη περίπτωση, η πυρκαγιά ξέσπασε στην Κάτω Μονοκαρυά της Ιστιαίας, στην Εύβοια, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο αεροσκάφη.

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Σε ό,τι αφορά στα Γρεβενά, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες –με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα– όπως και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092954529457192989}

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Χίο

Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Βίκι της Χίου, σε δασική έκταση.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες –με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα–, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092894137565474860}

Νωρίτερα, εξαιτίας της φωτιάς στη Χίο ενεργοποιήθηκε το 112, και με μήνυμα όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Βίκι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2092900433995915376}