Η τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στη Φούσκα.

Μία διαφορετική και άκρως τρυφερή ανάρτηση έκανε η Μαρία Αντωνά το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Σκύλου.

Συγκεκριμένα, η ραδιοφωνική παραγωγός, επέλεξε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τη σκυλίτσα που μεγαλώνει μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Λιάγκα.

Ο λόγος για τη μικρή Φούσκα, η οποία απολαμβάνει τα χάδια και κάθε στιγμή μαζί τους.

Τόσο η ίδια, όσο και ο Γιώργος Λιάγκας, μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητάς τους, έχοντας σχεδόν πάντα τη Φούσκα στο πλευρό τους.

{https://www.instagram.com/p/DcLYnQvK6YQ/?hl=el}

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Αυτή τη φορά ωστόσο, η Μαρία Αντωνά επέλεξε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό βίντεο για εκείνη, αναρτώντας το στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Στο βίντεο συμπεριέλαβε φωτογραφίες της Φούσκας, γράφοντας στην ανάρτησή της:

«Χρόνια πολλά κοριτσάκι μου. Αν μπορούσα να ζητήσω μόνο μία ευχή, θα ήταν να είσαι δίπλα μου για πάντα».

Η τρυφερή ανάρτηση από τη Μαρία Αντωνά

Στο συνοδευτικό κείμενο, η Μαρία Αντωνά, επέλεξε να προσθέσει ορισμένες από τις σκέψεις της, μιλώντας με λόγια αγάπης για την τετράποδη φίλη της:

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, γιορτάζω εσένα… Δεν είσαι απλώς το σκυλάκι μου. Είσαι οικογένεια, είσαι συντροφιά, είσαι αγάπη χωρίς όρους. Είσαι εκείνη που κάνει τις δύσκολες μέρες πιο υποφερτές και τις όμορφες ακόμα πιο όμορφες.

Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Και μόνο στη σκέψη ότι κάποτε μπορεί να χρειαστεί να σε αποχωριστώ, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Μα μέχρι τότε, θέλω να κρατάω κάθε μας στιγμή, κάθε βλέμμα, κάθε αγκαλιά, κάθε κούνημα της ουράς σου σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό.

Μακάρι να μπορούσα να σου εξηγήσω με λόγια πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σημαντική είσαι για μένα. Εύχομαι μόνο να το νιώθεις κάθε φορά που σε κοιτάζω, σε χαϊδεύω και σε κρατάω στην αγκαλιά μου».

{https://www.tiktok.com/@maria_antwna/video/7678415083365616918}