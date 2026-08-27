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«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος», γράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην ανάρτησή του.

Μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του αποκάλυψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, καθώς δημοσίευσε στα social media ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του εμπειρίες.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη στιγμή που απολαμβάνει θαλάσσια σπορ και κάνει φιγούρες πάνω στο νερό.

{https://www.instagram.com/p/Dcim1JBDdDe/?img_index=1}

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε εμφανίζεται όρθιος πάνω σε wakeboard να κρατιέται από την ειδική λαβή την ώρα που ισορροπεί πάνω στη σανίδα.

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Οι φωτογραφίες του είναι άκρως εντυπωσιακές, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να δείχνει πως απολαμβάνει τη δραστηριότητα χωρίς να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία ως προς τις κινήσεις του πάνω στη θάλασσα.

«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… Όσο κρατήσει!!!» έγραψε στη σχετική λεζάντα, αναφερόμενος στην εμπειρία του με τη σανίδα.