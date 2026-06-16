Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για το τέλος των γυρισμάτων του Maestro. Οι φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές του, το συνεργείο και την παραγωγή.

Το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε και επίσημα την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Maestro, μέσα από μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση.

Ο σεναριογράφος, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την σύνδεση που ένιωσε με τη συγκεκριμένη σειρά, τη «χημεία» που υπήρξε μεταξύ ηθοποιών και παραγωγής και την ευτυχία του για την επιτυχία του συγκεκριμένου πρότζεκτ.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης, μοιράστηκε μερικές από τις σκέψεις του, αποκαλύπτοντας ότι το «Maestro» για πέντε χρόνια ήταν «όλη του η ζωή».

Παράλληλα, θέλησε να ευχηθεί με τον δικό του τρόπο «καλό καλοκαίρι», ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για την πρεμιέρα και την προβολή της τελευταίας σεζόν της σειράς.

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Στο μακροσκελές, συνοδευτικό κείμενο που επέλεξε να γράψει, δεν έκρυψε την συγκίνησή του, ενώ αναφερόμενος στους συνεργάτες του έγραψε: «Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς;».

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζονται όλοι οι ηθοποιοί, οι συντελεστές και η παραγωγή της σειράς, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να ορίζει το μεγάλο φινάλε.

«Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η «χημεία». Στην περίπτωση του Μαέστρο η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς-συνεργείο-παραγωγή.

Και κάπως έτσι μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς.

Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ήταν ΟΛΗ μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα. Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά.

Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό!!!

Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε.

Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτήν την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο.

{https://www.instagram.com/p/DZqDWvNDZB_/?hl=el&img_index=1}

Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας.

Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς.

Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω.

Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα.

Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Μαέστρο.

It’s a wrap

Υ.Γ. Καλό καλοκαίρι με μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές και έτσι για μένα τουλάχιστον, θα είναι πιο ομαλός ο αποχωρισμός. Και τον χειμώνα ετοιμαστείτε πάλι για συναντήσεις και πρεμιέρες. Και πάρτι σαν αυτό το τελευταίο μας».