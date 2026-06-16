Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς του στήριξαν τις επιλογές του στη μουσική παρά το γεγονός ότι ήταν κωφάλαλοι, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι προσπαθούσε να τους εξηγήσει το ρυθμό.

Μία συγκινητική αναφορά έκανε στους γονείς του ο Γιάννης Ζουγανέλης περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο στήριξαν τις επιλογές του στη μουσική, παρά το γεγονός ότι ήταν και οι δύο κωφάλαλοι.

Ο μουσικός, το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αφορμή για αυτή την ξεχωριστή εξομολόγηση, στάθηκε η ερώτηση του παρουσιαστή: «Οι γονείς σου, επειδή δεν είχαν πρόσβαση στη μουσική σε είχαν δει ποτέ;».

«Συνέχεια», ήταν η απάντηση του Γιάννη Ζουγανέλη και έσπευσε να εξηγήσει ότι από την πλευρά του προσπάθησε να τους μεταφέρει τη μουσική του με νοήματα ή με νότες σε υψηλές συχνότητες.

Μιλώντας αρχικά για εκείνους τόνισε: «Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι ευγενείς, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για τις επιλογές μου και τις τίμησαν και με την τιμή του χρήματος και με το να επιλέγουν αυτά που επέλεγα».

Παράλληλα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους είχαν την δυνατότητα να διαισθάνονται τον ήχο: «Διαισθανόντουσαν τον ήχο. Ο πατέρας μου άκουγε και λίγο. Τις ψηλές συχνότητες τις ακούν όλοι και εγώ προσπάθησα με ψηλές συχνότητες να τους κεντρίσω, να τους ερεθίσω το αυτί για να συνειδητοποιήσουν αυτό το όργανο. Το αυτί, επιστημονικά είναι το μόνο όργανο που είναι ασυνείδητος καταγραφέας…».

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Και κλείνοντας αναφέρθηκε στον τρόπο που προσπαθούσε να τους εξηγήσει τι είναι η μουσική: «Εγώ είχα αυτή την τάση και μάλιστα τους εξηγούσα τι είναι η μουσική, τι είναι η αρμονία. Έχω διδάξει παιδιά που είναι κωφά ρυθμολογία».

Δείτε το απόσπασμα μετά το 5ο λεπτό:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djac71nxdgbd?integrationId=40599y14juihe6ly}