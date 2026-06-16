Συγκινεί η Λένα Μαντά με την ανάρτησή της για την απώλεια του συζύγου της.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από όταν ο σύζυγος της Λένας Μαντά έφυγε από τη ζωή και η ίδια θέλησε να τον τιμήσει με τον δικό της τρόπο.

Η συγγραφέας την Τρίτη 16 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του συντρόφου της, το οποίο συμπεριλάμβανε μερικές από τις κοινές τους στιγμές και τον έγγαμο βίο τους.

Η ίδια, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την κοινή τους ζωή, αναφέροντας ότι υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 41 χρόνια, ενώ έχει αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά από την απώλειά του.

Μέσα από το συγκινητικό μήνυμά της ανέφερε ότι «έμαθε να ζει με την απουσία του».

Στην ανάρτησή της, μοιράστηκε ένα μήνυμα από καρδιάς: «Δύσκολη η σημερινή μέρα. Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν, σου κρατούσα το χέρι και σε έβλεπα να φεύγεις. Μετρούσα κάθε χτύπο της καρδιάς σου μέχρι που σταμάτησε.

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Συνεχίζω Μαντάκο μου. Με βλέπεις; Έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έμαθα να ζω μόνη. Έμαθα να διαχειρίζομαι τον πόνο.

Όχι σήμερα όμως… Σήμερα το θηρίο ξύπνησε… Είναι σαν να σε έχασα μόλις πριν από λίγο… Αύριο θα είμαι πάλι έτοιμη να αρχίσω από την αρχή. Πιο δυνατή. Όπως ήξερες ότι είμαι … και με καμάρωνες… Από αύριο όμως…».