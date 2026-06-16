Η εξομολόγηση της ηθοποιοί για την κακοποιητική συμπεριφορά που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια συνεργασίας της.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Κατερίνα Τσάβαλου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την καριέρα της, την αγάπης της στο θέατρο αλλά και την οικογένειά της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα περιστατικό με το οποίο είχε έρθει αντιμέτωπη στο παρελθόν κατά τη διάρκεια κάποιας συνεργασίας της.

Χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, μίλησε για κακοποιητική λεκτική συμπεριφορά που υπέστη από συνεργάτη της, μία συνθήκη που την οδήγησε στο να παθαίνει κρίσεις πανικού επί σκηνής:

«Δεν το συζητάω να είσαι σε δουλειά στο θέατρο, να περνάς πάρα πολύ χάλια, αλλά να πρέπει να είσαι γιατί είσαι επαγγελματίας. Συμπεριφορά κακοποιητική και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή. Ήταν γενικά, όχι μόνο σε εμένα. Πάθαινα κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Είχα σκεφτεί να φύγω, αλλά όχι, δεν θα το έκανα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja9e53wm0k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αφορμή μάλιστα τα όσα ανέφερε, μίλησε για τη στιγμή επικοινώνησε τη συνθήκη με τον συγκεκριμένο συνεργάτη της: «Είχα μιλήσει στον ίδιο, γιατί ήθελα να είμαι ξεκάθαρη. Δεν έχει να κάνει. Τίποτα δεν είπε. Με κοίταζε με ένα στιλάκι ειρωνικό, και ποια είμαι εγώ που μιλάω και ότι θα μου κλείσουν πόρτες, κάτι τέτοια…».