Μία συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του αναφέρθηκε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, όταν μίλησε για την αποβολή που υπέστη η σύζυγός του, ενώ παράλληλα εξώφυλλα εφημερίδων είχαν ως πρωτοσέλιδο πως είχε έρθει στη ζωή ο γιος του.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» εξήγησε ότι η σύζυγός του βγήκε από την πίσω πόρτα του μαιευτηρίου με τον ίδιο να παρουσιάζεται μπροστά στις κάμερες που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο.

«Για εμένα ήταν πρωτόγνωρο. Το πιο δύσκολο ήταν όταν χάσαμε το παιδί… Το πιο δύσκολο ήταν ότι όταν χάναμε το παιδί, εφημερίδα είχε κεντρικό εξώφυλλο ότι ο Θανάσης φέρνει το γιο του στη ζωή και εμείς μόλις τον είχαμε χάσει. Η Κατερίνα φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα στενοχωρημένη, πικραμένη. Εγώ βγήκα, φωτογραφήθηκα και ήταν το ακριβώς αντίθετο. Κοίταξα το Θεό… μου τον έστειλε μετά από έξι μήνες».

Νωρίτερα, μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του και την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια μαζί της: «Άφηνα τον κόσμο στον αυλόγυρο, δεν έβαζα κανέναν μέσα. Η Κατερίνα μπήκε με μπουλντόζα και μου τα διέλυσε όλα. Επειδή η ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν ήθελα να μεταφέρω τα βάσανά μου σε κανένα».

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Τέλος, μίλησε για το γιο του, περιγράφοντας την πρώτη στιγμή που τον είδε: «Τον είδα πρώτος. Ήμουν μέσα και μόλις μου έπιασε το δάχτυλο, κοίταξα τον γιατρό και τη γυναίκα μου και μου είπε ότι αυτό το σφήξιμο θα είναι για πάντα».