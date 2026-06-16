Η Έλενα Τσαγκιρνού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι ένα από τα πιο πρόσφατα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε τους στιγμή.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, έγινε γνωστό ότι η σχέση της ερμηνεύτρια με τον Dj Stephan, με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα παιδί, ολοκληρώθηκε, ωστόσο διατηρούν άψογες σχέσεις, όπως έχουν αναφέρει και οι δύο.

Η τραγουδίστρια, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, μοιράστηκε ορισμένες άγνωστες πτυχές από τη γνωριμία και τη σχέση της με τον δημοσιογράφο.

«Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν και μου είπε ναι, και εγώ τον ήξερα… Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω λόγια… Είναι πολύ ψηλά για εμένα. Είμαστε ένα τρίμηνο μαζί…», σημείωσε αρχικά η Έλενα Τσαγκρινού.

Όταν ρωτήθηκε για το χαρακτηριστικό που την έκανε να αναπτύξει συναισθήματα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα εξήγησε ότι πρόκειται για έναν πολύ δοτικό άνθρωπο:

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«Είναι αληθινό αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τη δουλειά του καθ’ ενός. Είναι gentleman. Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει, όπως και εγώ. Δίπλα σου χρειάζεσαι ανθρώπους που σε ανεβάζουν ψυχολογικά».

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Όταν ρωτήθηκε για την επαγγελματική συνεργασία του συντρόφου της με πρώην σχέση του, Ντίνα Κώνστα, η Έλενα Τσαγκρινού εξήγησε ότι δεν της έχει δοθεί δικαίωμα για να ζηλέψει.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας, έσπευσε να πάρει μέσω βιντεοκλήσης τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με τον οποίο δημιούργησαν μία σύντομη συζήτηση για τη σχέση του ζευγαριού.

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, χρυσό παιδί, που εκτιμώ πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει για να αποκτήσει στη δουλειά της αυτό που της αξίζει», ανέφερε για την Έλενα Τσαγκρινού ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με την ερμηνεύτρια να φαίνεται εμφανώς συγκινημένη.