Στην Ελλάδα βρέθηκε η Κιάρα Φεράνι για επαγγελματικούς σκοπούς. Η συνεργασία με την Βάσια Κωσταρά.

Με τη σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά συνεργάζεται επαγγελματικά η Κιάρα Φεράνι, με τις δύο γυναίκες να ολοκληρώνουν την απαραίτητη φωτογράφιση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η ευρέως γνωστή influencer και επιχειρηματίας, κατά την άφιξή της στην Ελλάδα μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο έκανε γνωστό ότι θα επανέλθει στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε η Βάσια Κωσταρα, επιβεβαίωσε της φήμες γύρω από τη συνεργασία της με την Κιάρα Φεράνι, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου στην εκπομπή «Το πρωινό», η ίδια, χαρακτήρισε την συνεργάτιδά της «πρωτοπόρο» και αποκάλυψε ότι τη Δευτέρα βρέθηκαν σε φωτογράφιση:

«Ήμασταν σε μία πάρα πολύ ωραία φωτογράφιση σήμερα, όλη μέρα. Θαυμάζω την Κιάρα πάρα πολλά χρόνια. Είναι πρωτοπόρος στο αντικείμενό μας. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω πάρα πολλά για αυτά που έχουμε κάνει».

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Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα της Κιάρα Φεράνι, η Βάσια Κωσταρά ανέφερε: «Πάρα πολύ κουλ και πολύ καλή η Κιάρα. Είναι τέλεια στην προσωπική της ζωή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω αν θα παντρευτεί»

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Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να αναλάβει μελλοντικά την παρουσίαση κάποιας εκπομπής, απάντησε καταφατικά, γνωστοποιώντας ότι έχει δεχτεί ορισμένες προτάσεις τις οποίες δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτεί:

«Ναι αμέ, ωραία σε εκπομπή! Βέβαια! Εννοείται. Γίνονται προτάσεις αλλά δεν το έχω σκεφτεί… Και άλλες εκπομπές. Ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα».