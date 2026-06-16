Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στο νοσοκομείο.

Κρίσιμες ώρες για τη Μάρω Κοντού η οποία εισήχθη χθες το βράδυ το βράδυ στο νοσοκομείο «Αττικόν» με έντονη δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα.

Η 92χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, εισήχθη με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα και παρακολουθείται από γιατρούς στην καρδιολογική κλινική.

Η κατάστασή της, χρακτηρίζεται σοβαρή ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, οι γιατροί καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να γίνει καλά, ενώ, παράλληλα τόνισε ότι η επιδείνωση της υγείας της δεν προκλήθηκε από κάποια ίωση.

Προς το παρόν δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.