Εκτάκτως στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η αγαπημένη ηθοποιός.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται της τελευταίες ώρες η Μάρω Κοντού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η αγαπημένη ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα καταφέρει. «Μιλάμε για μια γυναίκα ηλικιωμένη, κάνουν οτι μπορούνε, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

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