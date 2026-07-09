Σοβαρό περιστατικό με πιθανή σύγχυση σορών δύο αποβιωσάντων ασθενών σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, προκαλώντας αναστάτωση στις οικογένειές τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν συγγενείς 86χρονου διαπίστωσαν κατά την παραλαβή της σορού ότι αυτή δεν ανήκε στον άνθρωπό τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει ΕΔΕ.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, που αφορά πιθανή σύγχυση σορών δύο αποβιωσάντων ασθενών, βρίσκεται υπό διερεύνηση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με τη διοίκηση να έχει ήδη διατάξει κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, στις 6 Ιουλίου κατέληξαν δύο ασθενείς. Ο πρώτος, ηλικίας 86 ετών και κάτοικος Σερρών, απεβίωσε στην Παθολογική Κλινική, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταλήξει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ένας 79χρονος κάτοικος Ξάνθης.

Οι συγγενείς του 79χρονου προσήλθαν στο νοσοκομείο στις 7 Ιουλίου, αναγνώρισαν –όπως αναφέρεται– τη σορό και την παρέλαβαν. Η ταφή πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν οι συγγενείς του 86χρονου μετέβησαν στο νοσοκομείο για την παραλαβή της σορού του, διαπίστωσαν κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης ότι ο εκλιπών δεν ήταν ο συγγενής τους.

Αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή, η διοίκηση του νοσοκομείου επικοινώνησε με την οικογένεια του 79χρονου από την Ξάνθη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγγενείς αρχικά επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει σωστά τον άνθρωπό τους πριν από την ταφή. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να προσέλθουν εκ νέου στο νοσοκομείο για νέα αναγνώριση της σορού που εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί.

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Την ίδια στιγμή, ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των αναγκαίων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων, διαβεβαιώνοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με σεβασμό προς τους νεκρούς, τους οικείους τους και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το περιστατικό διερευνάται ήδη μέσω κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ αναμένονται οι περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών.