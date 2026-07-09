Στη Βουλή διαβιβάζεται η αναφορά Βελόπουλου για την αρχειοθετημένη δύο φορές από τη Δικαιοσύνη υπόθεση των ποινικών κωδίκων του 2019 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι κι αν η υπόθεση της ψήφισης των ποινικών κωδίκων, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το 2019, έχει αρχειοθετηθεί όχι μόνο μία αλλά δύο φορές από τη Δικαιοσύνη! Τι κι αν οι καταγγελίες του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για παρασκηνιακές ενέργειες πίσω από τις αλλαγές που έγιναν τότε στους Ποινικούς Κώδικες, ουδέποτε στοιχειοθετήθηκαν με αποτέλεσμα η εισαγγελική έρευνα να κλείσει «ελλείψει στοιχείων»! Κι ακόμη περισσότερο, τι και αν τα υποτιθέμενα αδικήματα έχουν πλέον παραγραφεί!!!!

Η υπόθεση αυτή επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα, μετά την αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου η οποία αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Η διαδικασία είναι λίγο ως πολύ αναμενόμενη καθώς με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα διαβιβαστεί αμελητί στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σηκώνοντας το «γάντι» από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την υπόθεση της ψήφισης των Ποινικών Κωδίκων, επί ΣΥΡΙΖΑ, παραμονές των εκλογών του 2019, προχώρησε στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για το θέμα αυτό. Ο κ. Βελόπουλος μίλησε μάλιστα για μία πρωτοβουλία που πήρε προκειμένου να διαλευκανθεί η καταγγελία του κ. Γεωργιάδη «σε σχέση με δωροδοκία του πρώην πρωθυπουργού», καθώς, όπως είπε, η σήψη είναι πολύ βαθιά.

Αυτό ωστόσο που δεν είπε ο κ. Βελόπουλος είναι πως τα όποια καταγγελλόμενα ως αδικήματα τα οποία υποστηρίζει, ότι μπορεί να διαπράχθηκαν τότε, έχουν πλέον παραγραφεί, διότι ήδη έχουν παρέλθει δύο εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019.

Υπενθυμίζεται πάντως πως οι δηλώσεις του κ. Κοντονή περί «σκόπιμης μετατροπής του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μην εκδικαστούν προεκλογικά συγκεκριμένες υποθέσεις, είχε τεθεί στο αρχείο, μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών «ελλείψει στοιχείων». Παρότι μάλιστα, η σχετική δικογραφία ανασύρθηκε το 2021 από την Εισαγγελία Εφετών και διενεργήθηκε νέος γύρος έρευνας , στο πλαίσιο της οποίας είχε κληθεί σε κατάθεση ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, κατέληξε και πάλι στο αρχείο, χωρίς να τεκμηριωθούν οι σχετικές καταγγελίες καθώς ουδέποτε προέκυψαν αξιόποινες πράξεις για την άσκηση διώξεων…