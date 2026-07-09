Ποιο ήταν το πραγματικό της όνομα, γιατί ήταν ο «θηλυκός Rod Stewart» και η απίστευτη ιστορία πίσω από το «Μπόνι Τάιλερ».

H Μπόνι Τάιλερ βρήκε το όνομά της σε μια... εφημερίδα και απέκτησε τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της λόγω ενός ξεχασμένου... καλαθιού με φράουλες! Το 2013 εμφανίστηκε στην Eurovision και πάτωσε, αλλά ποιος νοιάζεται και τον Μάρτιο πραγματοποίησε την τελευταία της συναυλία, τι «φανταστική νύχτα» που ήταν!



Στην Ελλάδα, την είδαμε για τελευταία φορά, το καλοκαίρι του 2022 και του 2023.



Αντίο Μπόνι Τάιλερ...

{https://youtu.be/lcOxhH8N3Bo?si=DL2aMJeAVMlnyGYn}

Η Μπόνι Τάιλερ δεν ήταν πάντα Μπόνι

Γεννημένη ως Γκέινορ Χόπκινς, η τραγουδίστρια από το Neath της Ουαλίας είχε παραδεχτεί ότι «ποτέ δεν της άρεσε πραγματικά το όνομα» και πως στην πρώτη ευκαιρία, θα το άλλαζε σε Sherene Davies.

«Όταν ήμουν στο συγκρότημά μου Bobby Wayne and the Dixies, με έλεγαν Sherene - αυτό ήταν το όνομα της πρώτης κόρης της αδελφής μου, και αγαπούσα αυτό το όνομα», είχε πει σε συνέντευξή της στο BBC Radio Wales.

Ωστόσο, όταν υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο, η RCA Records πρότεινε να το αλλάξει ξανά, πιστεύοντας ότι το «Sherene ακούγονταν σαν χορεύτρια της κοιλιάς (οριεντάλ)».

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Η Μπόνι ανέφερε: «Πήρα μια μεγάλη εφημερίδα και προσπάθησα να γράψω σε μια λίστα, όλα τα ονόματα που συνάντησα και όλα τα επώνυμα σε μια άλλη. Αφού τα διάβασα τα δύο, κατέληξα στο "Μπόνι Τάιλερ"».

«Και ήταν ένα εξαιρετικό όνομα».

{https://youtu.be/bEOl38y8Nj8?si=j-YwbLjaxNl9CzS6}

Το καλαθάκι με τις φράουλες που άλλαξε για πάντα την ιστορία της ποπ μουσικής

Η χαρακτηριστική, βραχνή και με γρέζι φωνή της Μπόνι Τάιλερ προέρχεται από έναν πολύ μη ροκ εντ ρολ λόγο... Ορισμένες ξεχασμένες φράουλες!

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, περίπου στην εποχή της επιτυχίας της Lost in France, η Τάιλερ παρουσίασε κάποιους όζους στις φωνητικές της χορδές, λόγω καταπόνησης.

H συμβουλή των γιατρών ήταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, την οποία και έκανε.

Η ανάρρωσή της περιλάμβανε πλήρη αφωνία. Ωστόσο, μια μέρα που πήγε να επισκεφθεί τον αδελφό της στο νοσοκομείο, στο δρόμο συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το δώρο της: μερικές φράουλες.

Στη αυτοβιογραφία της «Straight from the Heart», εξηγεί τι συνέβη στη συνέχεια:

«Ήμουν τόσο απογοητευμένη που θα έπρεπε να οδηγήσω όλο το δρόμο πίσω στο σπίτι, που ούρλιαξα 'Ωχ όχι!'».

Ο γιατρός της της είπε ότι εκείνη η κραυγή της προξένησε μόνιμη ζημιά. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να είχε τερματίσει την καριέρα της, τελικά αποδείχθηκε ευλογία.

Η Τάιλερ απέκτησε μια νέα - πιο βραχνή - φωνή, την οποία αγαπήσαμε όλοι. Ιδιαίτερα το συναισθηματικό βάθος που έδινε στις φωνητικές της ερμηνείες. Η ίδια έλεγε αστειευόμενη ότι την έκανε να ακούγεται σαν «θηλυκός Rod Stewart».

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Το ταξίδι της Μπόνι Τάιλερ στη Eurovision

Δεκαετίες μετά την κυκλοφορία των μεγαλύτερων επιτυχιών της, η Μπόνι Τάιλερ επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2013.

Το τραγούδι που ερμήνευσε ήταν η κάντρι μπαλάντα «Believe In Me».

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Το τραγούδι, ωστόσο, δεν είχε γραφτεί για τον διαγωνισμό: στην πραγματικότητα το είχε ηχογραφήσει ένα χρόνο νωρίτερα στο Νάσβιλ. Αλλά όταν το BBC το άκουσε, ζήτησαν να το κρατήσει ώστε να πάει με αυτό στη Eurovision.

Στην πραγματικότητα, είχαν προσεγγίσει την Τάιλερ για την πιθανότητα συμμετοχής στη Eurovision νωρίτερα, όταν βρισκόταν στο peak της επιτυχίας το 1983 - αλλά τότε απέρριψε την πρόταση.

Μιλώντας στην Telegraph, εξήγησε με ειλικρίνεια τι της άλλαξε γνώμη το 2013.

«Είναι λίγο πολιτικό αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, 120 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την Eurovision, έχω ένα φανταστικό νέο άλμπουμ που έρχεται, κάποιος στο BBC του αρέσει… και θα πω όχι;».

Ωστόσο, πέταξε στη Σουηδία (όπου γινόταν ο διαγωνισμός) με λίγη ανησυχία. «Δεν το περίμενα με ιδιαίτερη ανυπομονησία», είπε αργότερα στον Ken Bruce του BBC Radio 2. «Αλλά πέρασα υπέροχα».

Τελικά, δεν μπόρεσε να πείσει κανέναν να πιστέψει στο Believe In Me. Κατέληξε 19η (από 26), κερδίζοντας μόλις 23 βαθμούς.

«Είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι θα απογοητευτούν εκ μέρους μου, αλλά πραγματικά απόλαυσα την εμπειρία μου στη Eurovision», είπε. «Έκανα το καλύτερο που μπορούσα με ένα υπέροχο τραγούδι. Δεν έπαθα κατάθλιψη, είμαι έτοιμη να γιορτάσω».

{https://youtu.be/bWcASV2sey0?si=XBc0CkYRBuIJnVJV}

Η τελευταία συναυλία της Μπόνι Τάιλερ τον περασμένο Μάρτιο

Η τελευταία συναυλία της τραγουδίστριας ήταν στο Shepherd's Bush Empire του Λονδίνου στις 19 Μαρτίου 2026. Η ίδια την είχε περιγράψει στην επίσημη σελίδα της στο Facebook ως μια «φανταστική νύχτα».

{https://www.facebook.com/reel/2126771691410723}

Επίσης, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Κάρντιφ λίγες μέρες αργότερα, στις 21 Μαρτίου, αλλά εκείνη η συναυλία μεταφέρθηκε για τον Δεκέμβριο και τελικά δεν θα γίνει ποτέ...



Στην χώρα μας, την είδαμε το καλοκαίρι του 2022 στο Ηρώδειο, όταν συμμετείχε στη συναυλία του Desmond Child και το 2023 στο Sani Festival.