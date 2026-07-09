Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ - Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή με μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εξαιρετικά δημοφιλούς ντίβας των ουαλικών power ballads αναφερόταν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Τον Μάιο, η τραγουδίστρια, που καταγόταν από το Σκουέν της νότιας Ουαλίας, τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία.

Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ κακή κατάσταση και στην εντατική θεραπεία».

Η επίσημη ανακοίνωση, που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης, πρόσθετε: «Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».