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Η έκπληξη που περίμενε την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

Μία αναπάντεχη έκπληξη περίμενε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», που ενώ αρχικά την αναστάτωσε, στο τέλος την έκανε να χαμογελάσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με τη συνάδελφό του υποδέχθηκαν στο πλατό τον νεαρό τραγουδιστή Λευτέρη Κρίκη, ο οποίος συνοδευόμενος από την μπάντα του τραγούδησε μερικά τραγούδια του στον αέρα.

Ανάμεσά τους ήταν και το τραγούδι «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, που το ζήτησε ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη για να της το αφιερώσει.

«Και ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο σύζυγός σου να σου αφιερώσω», είπε ο ερμηνευτής λίγο πριν δώσει το σύνθημα της έναρξης.

«Ο Χριστός και η Παναγία», αναφώνησε η Ανθή Βούλγαρη:

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«Είσαι σίγουρος; Σου ζήτησε ο Κώστας», συνέχισε η δημοσιογράφος και στη συνέχεια έκρυψε χαμογελώντας το πρόσωπό της.

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Το τραγούδι που ακούστηκε στο πλατό, ήταν το «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, που οι πρώτοι του στίχοι αναφέρουν: «Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια…».

Τα χιουμοριστικά σχόλια δεν έλειψαν από το πλατό κατά τη διάρκεια της ερμηνείας με την Ανθή Βούλγαρη μεταξύ άλλων, να σχολιάζει θετικά τη φωνή του Λευτέρη Κρίκη.