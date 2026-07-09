Έφυγε από τη ζωή το άλογο της Ανθής Βούλγαρη. Η συγκινητική ανάρτηση και τα λόγια της στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου, η Ανθή Βούλγαρη, προκειμένου να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο το αγαπημένο της άλογο, τον Dream.

Η παρουσιάστρια του MEGA, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια στο ζώο που τη συντρόφευε από νεαρή ηλικία, σημειώνοντας ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά λόγω κολικού.

Στην ανάρτησή της, συμπεριέλαβε ορισμένες κοινές τους φωτογραφίες, αναφέροντας στο συνοδευτικό κείμενο:

«Σήμερα έχασα τον φίλο μου, τον συναθλητή μου , την ομάδα μου , το όνειρο των παιδικών μου χρόνων, το πρώτο μου άλογο! Τον Dream! Έφυγε ξαφνικά, από κολικό! Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε.. Σπαράζει η ψυχή μου. Ο Dream ήταν μέλος της οικογένειας μου. Το καταφύγιο μου στις δύσκολες μέρες μου.

Υπέροχος χαρακτήρας, κούκλος και φωνακλάς .. Μου έμαθε τι πάει να πει προσπάθεια , υπομονή, θέληση. Τσακωνόμασταν, αγαπιόμασταν, προσπαθούσαμε μαζί και λατρεύαμε τις απογευματινές βόλτες. Με άφησες νωρίς .. Θα σε αγαπώ για πάντα ! Πέτα ψηλά αστέρι μου.. θα μου λείπεις πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα. Να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να την απολαμβάνετε! Σημασία έχουν οι διαδρομές..».

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Η συγκινητική αναφορά της Ανθής Βούλγαρη on air

Το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, η δημοσιογράφος βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου κατά την έναρξη αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένο στον Dream.

Αφορμή στάθηκε η ερώτηση του συναδέλφου της, Ιορδάνη Χασαπόπουλου, με την ίδια να αναφέρει εμφανώς συγκινημένη: «Δεν είμαι καλά σήμερα. αυτό είναι αλήθεια. Θα με καταλάβουν οι φίλοι που έχουν ζώα. Εχθές έχασα το αλογάκι μου. Ήταν δύσκολα. Αυτά! Ας μείνουμε εκεί. Γενικότερα, να ζείτε την κάθε στιγμή. Ο δικός μου ήταν μια χαρά, παίξαμε, κάναμε προπόνηση, μετά από δύο ώρες με πήραν τηλέφωνο να γυρίσω γιατί δεν ήταν καλά».

Κλείνοντας, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο σχετικά με το γεγονός ότι στην Αθήνα δεν υπάρχει κλινική για μεγάλα ζώα.

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