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Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Λ.Καλαμακίου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (09/07) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων,

Το τροχαίο έγινε μεταξύ ενός ΙΧ αυτοκινήτου και μίας μοτοσικλέτας, προκαλώντας δυσκολία στη κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Η κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 18:35