Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις δεν οφείλονται σε έναν μόνο λόγο, αλλά αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα με πολλές διαφορετικές αιτίες.

Οι επιπτώσεις του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Entry/Exit System - EES) στις αεροπορικές μετακινήσεις και στις καθυστερήσεις των πτήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας.

Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις δεν οφείλονται σε έναν μόνο λόγο, αλλά αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα με πολλές διαφορετικές αιτίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τη συνάντηση με τις αεροπορικές εταιρείες ως ένα ακόμη βήμα προετοιμασίας για την εφαρμογή του EES, τονίζοντας ότι η συνεχής συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία είναι απαραίτητη για να εφαρμοστεί ομαλά το νέο σύστημα ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το EES θα ενισχύσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, χωρίς να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους νόμιμους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το σύστημα έχει ήδη καταγράψει σχεδόν 110 εκατομμύρια ταξίδια, έχει οδηγήσει στην άρνηση εισόδου σε περισσότερους από 45.000 ταξιδιώτες που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και έχει συμβάλει στον εντοπισμό 1.100 απειλών για την ασφάλεια.

Χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα στα συστήματα

Η Επιτροπή αναγνώρισε, ωστόσο, τις ανησυχίες που υπάρχουν για το ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα στη διαχείριση των επιβατικών ροών και διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις εθνικές αρχές για να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες. Στο τραπέζι βρέθηκαν ζητήματα όπως η αναβάθμιση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων, οι συνοριακοί έλεγχοι και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων μέσω εφαρμογής για κινητά που θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να καταχωρούν τα στοιχεία τους πριν φτάσουν στα σύνορα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παραδοχή της Κομισιόν ότι σε αρκετά σημεία εισόδου στην Ευρώπη υπάρχουν χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία δεν συνδέονται με το EES και πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Η επισήμανση αυτή φωτογραφίζει την Ελλάδα, όπου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) καταγγέλλει σοβαρές δυσλειτουργίες στην ΥΠΑ, κάνοντας λόγο για ένα «ακυβέρνητο καράβι». Η Ομοσπονδία περιγράφει μια εικόνα διοικητικής παράλυσης, με ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις στις πληρωμές, παγωμένες μετατάξεις και προβλήματα στη λειτουργική υποστήριξη των αεροδρομίων.

Σύμφωνα με την ΟΣΥΠΑ, υπάρχουν περίπου 500 κενές οργανικές θέσεις στην ΥΠΑ, ενώ κάθε χρόνο αποχωρούν δεκάδες εργαζόμενοι χωρίς να αναπληρώνονται. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας και ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.