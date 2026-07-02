Οι διελεύσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20:30, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σήμερα το απόγευμα όσοι βρίσκεστε στην Αττική μην ανησυχήσετε όταν δείτε διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον ουρανό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πολεμικής Αεροπορίας είναι προγραμματισμένοι για σήμερα σχηματισμοί αεροσκαφών που θα πραγματοποιήσουν πτήσεις πάνω από την Αττική. Οι εν λόγω διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18:00 έως τις 20:30, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθυποσμηναγών και ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων.

Οι πτήσεις αποτελούν μέρος των προβών για την επίσημη εκδήλωση και δεν σχετίζονται με κάποιο έκτακτο περιστατικό ή λόγο ανησυχίας. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, οι κάτοικοι της Αττικής ενδέχεται να παρατηρήσουν διελεύσεις στρατιωτικών αεροσκαφών ή να ακούσουν αυξημένο θόρυβο λόγω των πτήσεων.

Οι διελεύσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20:30, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.