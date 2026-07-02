Για έναν μήνα, διαφορετικά σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής μετατρέπονται σε ανοιχτές σκηνές πολιτισμού, φωτίζοντας τη σχέση της μουσικής με τον τόπο, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

Ο ΗΡΩΝ, κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συμμετέχει ως Χορηγός στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Attica Roots Festival παρουσιάζει εννέα συναυλίες σε εμβληματικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης της Αττικής, φέρνοντας τη μουσική παράδοση σε ουσιαστική συνομιλία με τη σύγχρονη δημιουργία. Για έναν μήνα, διαφορετικά σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής μετατρέπονται σε ανοιχτές σκηνές πολιτισμού, φωτίζοντας τη σχέση της μουσικής με τον τόπο, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και τον Πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου έως την Ελευσίνα, τη Δραπετσώνα και το Σούνιο, το φεστιβάλ απλώνεται σε σημεία με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων. Ακολουθώντας διαφορετικές μουσικές αφετηρίες και συνδυάζοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις, το φεστιβάλ διατρέχει ένα ευρύ μουσικό φάσμα: από το δημοτικό τραγούδι και το ρεμπέτικο έως τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, την κρητική μουσική και τη gypsy swing, αλλά και τη jazz, τη funk και την electronica. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η παράδοση αναδεικνύεται ως ζωντανό υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να δημιουργεί νέες εμπειρίες για το κοινό.

Ο Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας του ΗΡΩΝΑ, κ. Στάθης Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Στον ΗΡΩΝΑ πιστεύουμε ότι η ενέργεια μιας κοινωνίας καθρεφτίζεται στον πολιτισμό της, στους δημιουργούς της και στις κοινές εμπειρίες των πολιτών. Το Attica Roots Festival έρχεται να ενεργοποιήσει ξανά εμβληματικούς χώρους της Αττικής, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις. Είναι μεγάλη μας χαρά να υποστηρίζουμε μια πρωτοβουλία με τόσο βαθύ κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο, έναν νέο θεσμό που τιμά την παράδοση, αγκαλιάζει τη σύγχρονη έκφραση και ενώνει γενιές και γειτονιές μέσα από τη δύναμη της μουσικής».