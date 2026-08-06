«Με το Παρατηρητήριο Έργων η Περιφέρεια Αττικής αποκτά ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα ψηφιακά εργαλεία στην Ευρώπη για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ένα από τα πιο καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση της υλοποίησης των μητροπολιτικών έργων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πράξη, μετά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Έργων της Περιφέρειας Αττικής από τον Νίκο Χαρδαλιά .

Μέσα από το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, θα είναι εφικτή η 24ωρη παρακολούθηση της εξέλιξης των 352 μητροπολιτικών έργων και παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής έως το 2028. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τόσο η διοίκηση όσο και οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία κάθε έργου στην Αττική, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανοιχτή λογοδοσία. Παράλληλα, θα έχουν πλήρη εικόνα για την πρόοδο κάθε έργου, τα προβλήματα που ανακύπτουν, τις τυχόν καθυστερήσεις και τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπισή τους, καθώς και για τον προϋπολογισμό και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε μία από τις σημαντικότερες προεκλογικές μας δεσμεύσεις»

«Σήμερα δεν συμβασιοποιήθηκε ένα ακόμα έργο. Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση σε όλη τη χώρα, μια καλή πρακτική για τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη» δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η έναρξη υλοποίησης του Παρατηρητηρίου Έργων σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει, παρακολουθεί και λογοδοτεί για κάθε παρέμβασή της. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα ψηφιακά εργαλεία στην Ελλάδα που θα συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας για τα έργα μας, υιοθετώντας μια αποδεδειγμένα καλή ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική. Ήταν η σημαντικότερη προσωπική προεκλογική δέσμευσή μου - και σήμερα είμαι περήφανος γιατί περνάμε οριστικά από τα λόγια στην πράξη.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: λιγότερη γραφειοκρατία, αυστηρότερος έλεγχος, μεγαλύτερη διαφάνεια και καθημερινή λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. Το πρώτο εξάμηνο του 2027, κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει ποιο έργο εκτελείται στην περιοχή του, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πώς χρηματοδοτείται, ποια είναι η πρόοδός του και, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, ποια είναι η αιτία τους και ποιος φέρει την ευθύνη.

Δεν θέλουμε μια διοίκηση κλεισμένη στα γραφεία της, ούτε έργα χαμένα σε φακέλους και δικαιολογίες. Θέλουμε μια Περιφέρεια παρούσα, απαιτητική και αποτελεσματική, που εντοπίζει έγκαιρα τα προβλήματα και παρεμβαίνει πριν αυτά μετατραπούν σε αδιέξοδα.

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Το Παρατηρητήριο Έργων δεν θα είναι μια απλή βάση δεδομένων. Πρόκειται για ένα τεχνικά δύσκολο στην υλοποίηση έργο, αλλά συνάμα για ένα καινοτόμο εργαλείο διοίκησης, στρατηγικού σχεδιασμού και δημόσιου ελέγχου. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε τη διαφάνεια, την επιδιώκουμε και τη μετατρέπουμε σε καθημερινό κανόνα λειτουργίας, προς όφελος ολόκληρης της Αττικής και στις 66 γειτονιές μας», ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα.

Από το εργοτάξιο στην οθόνη: Ο ψηφιακός «πύργος ελέγχου» των 352 έργων

Το Παρατηρητήριο Έργων δεν θα αποτελεί απλώς μια ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του συνόλου των έργων και των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο συνδυάζει την ανάπτυξη λογισμικού με τον οργανωτικό ανασχεδιασμό, την ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τη διασύνδεση με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου, αναφορών και υποστήριξης των διοικητικών αποφάσεων.

Στην καρδιά του συστήματος θα βρίσκεται το Project Control Tower, ο κεντρικός ψηφιακός «πύργος ελέγχου», στον οποίο θα συγκεντρώνονται και θα επικαιροποιούνται δυναμικά όλες οι κρίσιμες πληροφορίες για κάθε έργο. Μεταξύ άλλων, θα καταγράφονται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, οι πηγές χρηματοδότησης, τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα και τα κρίσιμα ορόσημα, καθώς και η πραγματική πρόοδος των εργασιών.

Το σύστημα θα εντοπίζει αποκλίσεις, καθυστερήσεις, κινδύνους και προβλήματα, ενώ θα παρακολουθεί δείκτες απόδοσης –τα γνωστά KPIs– και θα παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωτικών ή θεματικών αναλύσεων. Παράλληλα, μέσω της γεωχωρικής απεικόνισης, τα έργα θα παρουσιάζονται ανά Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, περιοχή και τομέα πολιτικής.

Το Project Control Tower θα υποστηρίζει τη λειτουργία ειδικού Γραφείου Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων –του PMO– το οποίο θα εφαρμόζει αναγνωρισμένες μεθοδολογίες project management, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες εφαρμογές, μέσω των οποίων τα συνεργεία πεδίου θα αποστέλλουν απευθείας στο κεντρικό σύστημα δεδομένα και πληροφορίες για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών, την εξέλιξή τους και τυχόν έκτακτα γεγονότα.

Στο Διοικητήριο της Περιφέρειας θα εξοπλιστεί, επίσης, ειδικό Κέντρο Ελέγχου και Παρακολούθησης (Control Room) από το οποίο θα παρέχεται συνολική εικόνα του χαρτοφυλακίου των έργων και θα διευκολύνεται η έγκαιρη λήψη διορθωτικών αποφάσεων.

Η υλοποίηση θα εξελιχθεί σε τέσσερις, εν μέρει παράλληλες, φάσεις, με τη συνολική διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 33 μήνες:

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης και εφαρμογής του συστήματος.

Η δεύτερη φάση αφορά την ανάπτυξη του Project Control Tower και των ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και την εγκατάσταση του Control Room.

Η τρίτη φάση προβλέπει την παραγωγική λειτουργία του PMO, του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, των εφαρμογών πεδίου και του Κέντρου Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτής της σταδιακής ενεργοποίησης, η δημόσια ψηφιακή διάσταση του Παρατηρητηρίου προγραμματίζεται να τεθεί στη διάθεση των πολιτών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η τέταρτη και τελευταία φάση περιλαμβάνει την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη του PMO και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και τις δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες των έργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,79 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκειά του είναι 33 μήνες. Η εκτέλεσή του έχει ανατεθεί, κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, στην Ένωση Εταιρειών PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Solutions Α.Ε. - ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.