«Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν σε όλη μου τη ζωή», απαντά ο Τζάρεντ Λέτο.

Ο Τζάρεντ Λέτο φέρεται να έχασε έναν σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο λόγω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση που διατυπώνονται εναντίον του σε ντοκιμαντέρ.

To ντοκιμαντέρ «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», το οποίο είναι διαθέσιμο στο BBC iPlayer, περιλαμβάνει ισχυρισμούς από δέκα γυναίκες σχετικά με φερόμενες συναντήσεις με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman των Thirty Seconds To Mars, μεταξύ 2002 και 2016.

Τέσσερις από τις γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά όταν ήταν έφηβες, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής επίθεσης, βιασμού και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο ρόλος που έχασε

Ο Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας: «Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν σε όλη μου τη ζωή. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

Σε δημοσίευμα του Page Six, πηγές ισχυρίζονται ότι ο σταρ δεν συμμετέχει πλέον σε κάποια μεγάλη επερχόμενη ταινία, λόγω των καταγγελιών. Λέγεται ότι ο Λέτο βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει στο πολιτικό θρίλερ Assassination, σε σκηνοθεσία του Μπάρι Λέβινσον με το άρθρο να περιγράφει τις διαπραγματεύσεις ως «φαινομενικά ολοκληρωμένες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, στη συνέχεια αναφέρεται ότι μια πηγή κοντά στην παραγωγή είπε ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν για τον ηθοποιό «ήταν αδύνατο να αγνοηθούν». Στο άρθρο αναφέρεται ότι το πρότζεκτ θα προχωρήσει χωρίς τον Λέτο.

Ούτε ο Μπάρι Λέβινσον ούτε η παραγωγή έχουν σχολιάσει δημόσια το δημοσίευμα.

Ο Τζάρεντ Λέτο κέρδισε Όσκαρ το 2014 για την ερμηνεία του στην ταινία The Dallas Buyers Club και έκτοτε έχει εμφανιστεί στα κινηματογραφικά έργα Blade Runner 2049, Suicide Squad και Morbius. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην περιπέτεια φαντασίας Masters Of The Universe, υποδυόμενος τον κακό Skeletor σε έναν ρόλο που έκρυβε το πρόσωπό του με motion capture.

Πρόσφατα, η Άλις ΜακΣέιν, η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ δήλωσε ότι αποτελεί «μυστήριο» το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν επηρεάσει την καριέρα του.