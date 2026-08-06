«Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών αποτυπώνουν αυτή τη στρατηγική και σηματοδοτούν μια νέα περίοδο πολιτικής εξωστρέφειας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η οργανωτική και εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου:

«► Συγκροτούμε ψηφοδέλτια. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων αξιολογεί υποψηφιότητες, Περιφερειακές και Τοπικές Εκλογικές Επιτροπές συγκροτούνται σε όλη τη χώρα.

► Επιταχύνουμε την ανασυγκρότηση. Συγκροτήθηκε το νέο Οργανωτικό Γραφείο, πραγματοποιούνται περιοδείες και συνεδριάζουν οι Νομαρχιακές Επιτροπές. Αναδιοργανώνεται το Ινστιτούτο Πουλαντζάς.

► Στη μάχη των συνεργασιών. Η συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους ενισχύει το μέτωπο των προοδευτικών συγκλίσεων. Συνεχίζονται οι επαφές και με άλλα πρόσωπα και φορείς.

► Εντείνουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η Κ.Ο. του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πυκνώνει την πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την παραγωγή προγραμματικού λόγου, την έντονη κοινοβουλευτική δράση, τη διαρκή παρουσία στην κοινωνία, τη διεύρυνση των προοδευτικών συνεργασιών και την οργανωτική του ανάπτυξη και ανασυγκρότηση σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η οργανωτική και εκλογική προετοιμασία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Συγκροτήθηκε το νέο Οργανωτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ορίστηκαν οι συντονιστές των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών και βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση των επιτροπών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο Γραμματέας της Κ.Ε. Νίκος Παππάς και ο Γραμματέας Οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος πραγματοποιούν περιοδείες και συναντήσεις στην περιφέρεια. Ήδη πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, με συνεδριάσεις Νομαρχιακών Επιτροπών και Οργανώσεων Μελών, συναντήσεις με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και συγκρότηση των εκλογικών επιτροπών. Αντίστοιχα, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου συμμετείχε σε συνεδρίαση των Νομαρχιακών Επιτροπών στη Θεσσαλονίκη, συναντήσεις με φορείς, επαφές και παρεμβάσεις για τα ζητήματα της περιοχής.

Την ίδια ώρα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η οποία αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα, ώστε η οργανωτική ανασυγκρότηση να προχωρά παράλληλα με την εκλογική προετοιμασία.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», με την ανάληψη της προεδρίας από τον Χριστόφορο Βερναρδάκη και της θέσης του διευθυντή και διαχειριστή από τον Παναγιώτη Κορμά. Στόχος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της θεωρητικής και προγραμματικής επεξεργασίας, του ιδεολογικού διαλόγου και της παραγωγής σύγχρονων πολιτικών προτάσεων.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευρύνει τις προοδευτικές του συνεργασίες, με τη συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους να αποτελεί ακόμη ένα βήμα για τη συγκρότηση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συγκλίσεων πάνω σε κοινές προγραμματικές θέσεις.

Η πολιτική εξωστρέφεια συνοδεύεται από διαρκή παρουσία στο πεδίο, δίπλα στην κοινωνία. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις πυρόπληκτες περιοχές, παραδίδοντας 1.500 φιάλες νερού στους κατοίκους, εθελοντές και πυροσβέστες, ενώ προγραμματίζεται περιοδεία στη Δυτική Αθήνα, με παρουσία στις πληγείσες περιοχές, συναντήσεις με κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και φορείς και καταγραφή των προβλημάτων που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναπτύσσει μια από τις πιο έντονες και τεκμηριωμένες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό μέσο για την άσκηση ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με συνεχείς ερωτήσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες αναδεικνύει τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και ζητά λογοδοσία από την κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναλυτική κοινοβουλευτική ερώτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την οποία ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για την απένταξη κρίσιμων έργων πρόληψης και μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης, την πορεία των αντιπυρικών έργων, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων για καθαρισμούς και πρόληψη, καθώς και τον συνολικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας. Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύτηκε από τεκμηριωμένη πολιτική παρέμβαση, που αναδεικνύει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Αντίστοιχα, με πολιτικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αναδεικνύεται το ζήτημα της ακρίβειας στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητά άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους των εισιτηρίων, την προστασία της νησιωτικότητας και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιλέγει να απαντά στις κρίσεις κυρίως με επικοινωνιακή διαχείριση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επενδύει στην παραγωγή πολιτικής, στην τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, στον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και στη διαρκή παρουσία στην κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών αποτυπώνουν αυτή τη στρατηγική και σηματοδοτούν μια νέα περίοδο πολιτικής εξωστρέφειας, με στόχο την οικοδόμηση μιας ισχυρής προοδευτικής εναλλακτικής για τη χώρα».